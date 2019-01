Morte Belardinelli: tifoso del Napoli indagato per omicidio volontario

A nove giorni dai fatti di Inter-Napoli, c’è una possibile svolta nelle indagini. Secondo quanto riporta l’ANSA, le forze dell’ordine hanno identificato la persona che investì Daniele Belardinelli nei pressi dello stadio Meazza.

Si tratterebbe di un ultrà 25enne del Napoli, residente in via Salvator Rosa nel capoluogo campano e incensurato, che sarebbe stato alla guida di una Volvo V40 di colore nero (non B40, come riportato in precedenza) sequestrata nella serata di giovedì. Il giovane è stato iscritto in mattinata nel registro degli indagati "per omicidio volontario, come atto dovuto per poter effettuare tutti gli accertamenti tecnici alla presenza di legali e consulenti difensivi".

Da quanto emerge, in macchina con il giovane c'erano altri tre ultrà napoletani. Decisive per arrivare all'individuazione dell'automobile e quindi del presunto investitore sarebbe stata l'analisi delle immagini che hanno ripreso gli scontri e le testimonianze che avrebbero smentito le parole del giovane, intento ad affermare che non era presente quella sera a Milano. L'ultrà dell'Inter Marco Piovella, nell'interrogatorio di mercoledì, aveva raccontato davanti al Gip del tribunale di Milano quanto successo e visto durante i tafferugli avvenuti in via Novara la sera di Santo Stefano.

Gli investigatori della Digos stanno anche verificando l'ipotesi che il giovane abbia cercato di cancellare le tracce dell'investimento. A questo punto saranno determinanti i rilievi della polizia scientifica sul veicolo, intestato in leasing al padre del 25enne che ha 60 anni. Nel caso emergesse, invece, che si è trattato di un incidente, l'accusa potrebbe anche essere derubricata da omicidio volontario, ipotesi tecnica che consente di svolgere tutte le indagini, a omicidio stradale.