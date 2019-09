" "Un fenomeno, a 50 anni continuerà a segnare" "

Da José Mourinho parole al miele nei confronti del connazionale Cristiano Ronaldo reduce dall'ennesimo record infranto: con il poker siglato alla Lituania l'attaccante è diventato il miglior marcatore nella storia delle qualificazioni europee.

"Quello che fa non mi sorprende", ha dichiarato lo 'Special One', che ha allenato CR7 al Real Madrid, alla portoghese 'Canal 11'."A 34 anni, è un giocatore top, gioca in una squadra di alto livello, con grandi ambizioni". E "non sono sorpreso perché a livello genetico è un caso da studiare, anche in termini di mentalità". Cristiano "è un fenomeno, pensa solo a vincere e fare sempre di più e meglio", ha aggiunto Mourinho. "Credo che quando Cristiano avrà 50 anni, dopo essersi ritirato, la Fifa lo inviterà a una partita di leggende e lui segnerà un gol".