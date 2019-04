Un tempo per uno e il derby d'Italia finisce in parità, 1-1. Un risultato tutto sommato giusto che sta bene sia all'Inter, che consolida il terzo posto e si porta momentaneamente a +6 su Milan e Atalanta, sia alla Juventus che dopo un primo tempo in apnea riemerge nella ripresa. Splendide le reti che decidono l'incontro, firmate al 7' da Nainggolan e al 62' da Cristiano Ronaldo.

La cronaca

Partenza decisa dell'Inter che al 7' passa in vantaggio. Politano serve in rovesciata Nainggolan ai 25 metri, il belga non ci pensa un attimo e calcia con il destro al volo, Szczesny si tuffa ma sbaglia completamente l'intervento e il pallone si insacca alle sue spalle. Juventus in tilt e Icardi al 12' ha sul sinistro la palla del raddoppio: Szczesny stavolta c'è e alza in corner. Sul tiro della bandierina ci prova anche De Vrij di testa, il portiere bianconero si salva in due tempi. Bianconeri non pervenuti, si vede solo l'Inter e al minuto 29 Icardi può calciare col destro in mischia: Matuidi si immola e devia in corner con il corpo. Finale di tempo nervoso: Banti ammonisce Cuadrado, Perisic e Chiellini tra il 40' e il 45', poi manda tutti negli spogliatoi.

La gioia di Radja Nainggolan per il gol segnato in Inter-Juventus, Serie A 2018-2019, Getty ImagesGetty Images

Nella ripresa la Juventus parte aggressiva e al 61' va a un passo dal pareggio: Cancelo scende sulla destra e mette un pallone basso a centro area per il destro di prima intenzione di Ronaldo, De Vrij devia miracolosamente in corner. Un minuto dopo, però, il pareggio della Juventus diventa realtà: delizioso colpo di tacco di Pjanic dal vertice destro dell'area di rigore a smarcare Ronaldo, sinistro di prima intenzione del portoghese, Handanovic pietrificato e pallone che si insacca nell'angolino basso. L'Inter prova a scuotersi e al 70' torna a farsi pericolosa con un destro ravvicinato di Perisic alzato in corner da Szczesny con la punta delle dita. Finale di marca juventina: Emre Can sfiora la traversa con un destro a giro, poi proprio al 90' D'Ambrosio salva un gol già fatto fermando il giovane Matheus Pereira con una diagonale perfetta. Finisce 1-1 dopo 3 minuti di recupero.

Mauro Icardi e Giorgio Chiellini - Inter-Juventus Serie A 2018-19Getty Images

La statistica

40 - La rete realizzata dopo 7 minuti con un gran destro al volo è la numero 40 di Radja Nainggolan in Serie A. Per il belga si tratta del secondo gol realizzato alla Juventus: il primo è datato 14 maggio 2017 all'Olimpico quando il Ninja segnò il definitivo 3-1 della Roma con un destro potente sul primo palo a trafiggere Buffon.

Il tweet

Il migliore

Cristiano RONALDO - Prova a farsi vedere in più di un’occasione, ma a lungo predica nel deserto di una fase offensiva bianconera che dipende solo ed esclusivamente dalle sue giocate. Non una novità insomma. Casomai una conferma. E non a caso è ancora lui a levare le castagne dal fuoco della Juventus, con una conclusione tanto deliziosa quanto complicata nella sua pulizia. Fuoriclasse.

Il peggiore

Alex SANDRO - Politano non gliela fa vedere mai. Ma proprio mai. Sia questa la fase difensiva o quella offensiva. Scherzato.

La dichiarazione

Giorgio CHIELLINI: "Ci abbiamo messo un po' a entrare in partita, ma poi si è vista la vera Juventus, una squadra che ha stravinto il campionato meritatamente e ha dimostrato di essere la più forte con tutto il rispetto dell'Inter. Ronaldo? Con lui parti sempre 1-0: è un fuoriclasse, siamo fortunati ad averlo e nei prossimi anni sicuramente aiuterà la Juventus a vincere ancora [ai microfoni di DAZN]".

Il tabellino

Inter-Juventus 1-1

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano (80' Joao Mario), Nainggolan (74' Borja Valero), Perisic; Icardi (82' Lautaro Martinez). All.: Spalletti.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Joao Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro (49' Spinazzola); Emre Can, Pjanic, Matuidi (60' Kean); Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi (86' Matheus Pereira). All.: Allegri.

Arbitro: Luca Banti di Livorno.

Reti: 7' Nainggolan (I), 62' Ronaldo (J).

Note - Recupero 0'+3'. Ammoniti Perisic (I), Cuadrado, Chiellini, Kean (J).