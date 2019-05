Nainggolan manda l'Inter in Champions! Solo Europa League per il Milan, Empoli in B

Tutti i verdetti

Juventus Campione d'Italia

Juventus, Napoli, Atalanta e Inter in Champions League

Milan e Roma in Europa League

Empoli, Frosinone e Chievo in Serie B

Atalanta-Sassuolo 3-1 (35' D.Zapata, 53' A.Gómez, 65' Pasalić; 19' Berardi)

L'Atalanta è nella storia: i bergamaschi battono in rimonta per 3-1 il Sassuolo e chiudono al terzo posto, conquistando per la prima volta una storica qualificazione alla Champions League. Berardi porta in vantaggio i neroverdi, ma Zapata pareggia e lo stesso mancino viene espulso all'intervallo. Di Gomez e Pasalic le reti che, nella ripresa, fissano il punteggio sul 3-1. E al termine del match si scatena la festa di Gasperini e dei suoi giocatori.

Cagliari-Udinese 1-2 (17' Pavoletti; 59' Hallfredsson, 69' De Maio)

L’Udinese ribalta il match nella ripresa e vince 2-1 alla Sardegna Arena. Al vantaggio di Pavoletti nel primo tempo, rispondono Hallfredsson - con un gol rocambolesco su tiro cross da fuori area - e De Maio, che al 70’ sigla la rete che vale i 3 punti e il sorpasso in classifica dell'Udinese ai danni del Cagliari.

Fiorentina-Genoa 0-0

Gara surreale al Franchi, in cui non si gioca per 90 minuti. Tutte le attenzioni sono rivolte alla gara di San Siro tra Inter ed Empoli, finita 2-1 per i nerazzurri. In campo si esulta al 94', convinti - al triplice fischio - del tris di Keita, poi annullato. Tifosi viola inviperiti per l'atteggiamento della squadra. Ad ogni modo c'è il lieto fine: Fiorentina e Genoa restano in Serie A con lo 0-0.

Inter-Empoli 2-1 (51' Keita Baldé, 81' Nainggolan; 76' H.Traoré)

Pazza Inter in Champions League, Empoli retrocesso. Succede veramente, ma veramente di tutto a San Siro dove i nerazzurri vincono 2-1 coi gol di Keita e Nainggolan nella ripresa dopo un primo tempo dominato ma vanificato dai miracoli di Dragowski. Icardi sbaglia il rigore del 2-0, Traoré pareggia e poi Nainggolan fa 2-1. Nel finale succede di tutto: Handanovic miracoloso, D’Ambrosio spara sulla propria traversa il possibile 2-2 per salvare tutto, e infine Brozovic fa 3-1 ma si vede annullare il gol da centrocampo per fallo di Keita (rosso per doppio giallo) per precedente fallo su Dragowski. Ma finisce così: Inter in Champions, Empoli in B con tanti rimpianti.

Roma-Parma 2-1 (35' Lo.Pellegrini, 89' Diego Perotti; 86' Gervinho)

La Roma chiude con una vittoria il proprio campionato, col 2-1 al Parma che però non regala ai giallorossi il tanto agognato posto in Champions League. I giallorossi si accontentano dell’Europa League, ma all’Olimpico si fa festa e si piange per l’addio di Daniele Rossi che lascia dopo 18 stagioni in giallorosso. Standing ovation per il capitano che ha colmato il vuoto dopo l’addio di Francesco Totti.

SPAL-Milan 2-3 (28' Vicari, 53' Fares; 18' Çalhanoglu, 23' e 66' rig. Kessié)

Il Milan vince 3-2 in casa della SPAL ma si deve accontentare dell'Europa League in virtù dei concomitanti successi di Inter e Atalanta. Kessié segna due gol e manda in rete Çalhanoglu al Paolo Mazza assurgendo per ampio distacco a migliore in campo, per la SPAL reti di Vicari e Fares. Milan quinto in classifica, SPAL che chiude il campionato al tredicesimo posto.