Nainggolan: "Via dall'Inter? Ho tre anni di contratto e sono tranquillo"

" Ho tre anni di contratto e sono tranquillo. [Radja Nainggolan] "

Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma in casa Inter sono già tantissimi i nomi accostati per la nuova Inter di Antonio Conte. Si è parlato anche di un possibile addio di Radja Nainggolan, ma il belga ha smentito ai microfoni di Sky Sport.

" Di mercato non parlo, sono sempre stato tanti anni nelle squadre in cui sono andato e mi sembrerebbe strano andare via dopo un anno all’Inter, una società che mi ha voluto e che sta cercando di crescere, vorrei crescere con loro. Vediamo come andrà, ma io sono sempre stato felice nelle società in cui sono stato e spero di poter fare la stessa cosa nell’Inter "

Conte?

" Ho avuto tanti bravi allenatori nel mio lavoro e brave persone, poi ci sono persone e allenatori meno bravi, bisogna viverli a pelle, poi ad uno sta simpatico uno e agli altri un altro, io sono uno che vuole vincere, se la società decide di cambiare evidentemente decide di migliorarsi. Spalletti, ripeto, per me è una persona speciale, sono sempre stato bene con lui. Adesso sarà una cosa nuova per me, mi hanno parlato tutti bene di Conte, è uno bello tosto e inquadrato, ci metteremo tutti a disposizione "