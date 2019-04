Napoli, Ancelotti: "Vittoria toglie peso di dosso, siamo pronti per l'Arsenal"

" Una vittoria che ci toglie un po' di peso addosso, c'è stata molta attenzione e applicazione ma anche timore e tensione. Poi il gol di Milik ci ha sbloccato, siamo stati più sciolti nel gioco "

Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky, la vittoria in casa del Chievo. "La riunione in albergo? E' giusto così, si soffre tutti in questo momento ed è importante stare tutti uniti, questo è un gruppo molto sano. Ora dobbiamo concentrarci sulla partita di giovedì, tutti insieme, mi aspetto un grande aiuto del pubblico e ci proveremo con tutte le energie", aggiunge. Analizzando la partita, Ancelotti dichiara ancora: "Volevo mettere una formazione affidabile sotto l'aspetto caratteriale, è vero anche che c'era difficoltà nel recupero avendo giocato giovedì e viaggiato. La squadra ha reagito, ora scegliere la formazione per giovedì sarà difficile ma credo ce la farò". Capitolo Arsenal, Ancelotti dice:

" All'andata siamo stati sorpresi dalla loro pressione iniziale, abbiamo insistito ad uscire palla al piede invece di giocare più lungo. Ora dipende dal loro atteggiamento, che sarà meno aggressivo e noi dovremo giocare più in verticale "

Infine sul gol di Milik. "Sta facendo bene, così non ci saranno voci in estate sull'arrivo di un attaccante", conclude.