Napoli, attento: dalla Germania danno il PSG su James Rodriguez

Oltre che l'Atletico Madrid anche un'altra big europea starebbe monitorando la situazione attorno al trequartista colombiano James Rodriguez, da settimane nel mirino del Napoli.

Come riporta dalla Germania la Bild anche il PSG ha messo gli occhi sul talento cafetero in uscita dal Real Madrid che continua a chiudere 42 milioni di euro più bonus per far partire l'ex giocatore di Porto e Monaco. I campioni di Francia sono pronti a lanciare l'assalto ad James qualora la trattativa tra Napoli e Real Madrid dovesse naufragare definitivamente.