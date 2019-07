Napoli beffato dall'Arsenal per Pépé: l'accordo da 80 milioni è con i Gunners!

La notizia arriva da due fonti, quindi è abbastanza certa: secondo SkySport in Italia e BBC in Inghilterra, l'Arsenal avrebbe superato il Napoli nella corsa per Pépé, attaccante del Lille il cui accordo con i partenopei era stato praticamente dato per fatto dallo stesso presidente del club francese solo venerdì mattina

Negli ultimi giorni gli agenti di Pépé erano addirittura sbarcati in pompa magna nel ritiro del Napoli, sbandierando ai quattro venti la volontà di voler chiudere per il proprio giocatore in azzurro. E invece sarebbero i Gunners ad aver strappato il "sì" del giocatore, che a breve dovrebbe prendere la via di Londra.

La "beffa" vera e propria arriva dalla cifra che l'Arsenal avrebbe offerto al Lille, 80 milioni, esattamente lo stesso ammontare proposto dagli azzurri. Evidentemente l'ivoriano avrà spuntato un contratto personale più alto di quello proposto invece da De Laurentiis & Co. Mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco...