Napoli-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti

Indisponibili: Chiriches, Hamsik

Squalificati: Koulibaly, Insigne

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Orsolini, Nagy, Svanberg, Mbaye; Santander, Palacio. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Falcinelli, Dzemaili

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Napoli ha vinto tutte le ultime cinque partite contro il Bologna in Serie A, tante quante nelle precedenti 12 (3N, 4P).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro partite in casa contro il Bologna nel massimo campionato mettendo a segno 15 gol (3.75 di media a partita).

Il Napoli ha perso l’ultimo match di campionato, contro l’Inter: i partenopei non trovano la sconfitta per due partite di fila in Serie A dall’ottobre 2016.

Il Napoli è imbattuto in casa in Serie A da 14 partite (11V, 3N): la miglior serie positiva degli azzurri dal periodo agosto 2015 - ottobre 2016 (22 partite).

13 punti in 18 giornate per il Bologna, record negativo dei rossoblu nell’era dei tre punti a vittoria.

Il Bologna non vince fuori casa nel massimo campionato da 19 partite (6N, 13P): è l'attesa più lunga di una vittoria lontano da casa in Serie A da marzo 2002 - aprile 2003 (21 partite: 10N, 11P).

Nessuna squadra ha segnato più del Napoli nei secondi tempi di questa Serie A (21) - dall’altra parte solo il Parma (cinque) ne ha realizzati meno del Bologna nella stessa frazione di gioco (sei).

Il Bologna ha segnato solo tre gol da calcio piazzato in questa Serie A: solo il Milan (due) ne conta meno dei rossoblu da palla inattiva.

L’attaccante del Napoli Dries Mertens va in gol da quattro gare di Serie A consecutive contro il Bologna: le nove reti segnate in questo parziale dal giocatore belga fanno dei rossoblu la sua vittima preferita nel massimo campionato.

Rodrigo Palacio del Bologna è andato in gol in due delle ultime tre gare di Serie A giocate al San Paolo contro il Napoli: nel marzo 2015 con l’Inter e lo scorso gennaio con il Bologna.