In attesa di capire se il sogno James Rodriguez sarà destinato definitivamente a morire, il Napoli mette a segno la sua terza operazione in entrata: secondo 'Sky' è fatta per l'arrivo alla corte di Ancelotti di Eljif Elmas, diciannovenne talento del Fenerbahçe. Dopo Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas, puntelli per la nuova retroguardia azzurra, il primo innesto per il centrocampo è realtà.

Elmas arriverà in Italia già domani per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare un contratto con durata quinquennale. Lui stesso, ieri, aveva confermato la prossimità dell'accordo tra i due club, lasciando il ritiro precampionato del Fenerbahçe e postando su Instagram una storia in cui salutava con affetto il suo ormai ex club. E Carlo Ancelotti gli aveva fatto eco: "Siamo molto vicini all’arrivo di Elmas, manca qualche dettaglio, ma spero che arrivi presto a Dimaro". Affare da 15-16 milioni, apparecchiato negli scorsi giorni e sistemato nei dettagli nelle ultime ore. Anche Elmas parteciperà alla seconda parte del ritiro, potendo già mettersi a disposizione per l'amichevole di lusso contro il Liverpool in programma domenica prossima a Edimburgo.

Un talento multiuso

In attesa di capire quale sarà il reale vestito che Ancelotti farà indossare al Napoli nella sua seconda stagione sotto il Vesuvio, Elmas arriva in Serie A come una scommessa. E non potrebbe essere altrimenti, tenendo in considerazione che compirà 20 anni a settembre. Si giocherà il posto con compagni certo più illustri di lui, potendo però sfoggiare una caratteristica che ha fatto breccia nel cuore e nella mente di dirigenza e allenatore: la sua versatilità. Nei primi anni di un'ancor breve carriera, infatti, Elmas si è contraddistinto per la capacità di sistemarsi in più ruoli e in più posizioni del campo: nasce trequartista, e la sua eccelsa tecnica di base ne è la riprova, ma sa giostrare anche da mezzala o in un centrocampo a due. Tocco raffinato, lancio preciso, capacità di portar palla a testa alta e una vistosa personalità sono le sue migliori qualità; un certo innamoramento del pallone il difetto da limare.

Elif ElmasEurosport

Già convocato in nazionale

Elmas, si diceva, deve essere considerato a tutti gli effetti una scommessa. Anche per un curriculum ancora incompleto, considerata la giovanissima età: in carriera ha militato solo nel Rabotnički e nel Fenerbahçe, potendo vantare pure 7 anni nelle giovanili della Stella Rossa. Nella scorsa stagione ha esordito in Champions League, senza però fare in tempo ad assaporarne l'atmosfera: i turchi sono stati eliminati dal Benfica nei preliminari. Si è consolato in Europa League, giocando da titolare 7 gare su 8 prima dell'uscita ai sedicesimi contro lo Zenit. Anche la Macedonia si è accorta di lui, convocandolo per la prima volta nel settembre del 2017, a 18 anni ancora da compiere. 4 mesi fa i primi gol, in un 3-1 alla Lettonia. Soddisfazioni su soddisfazioni alle quali, ora, si aggiunge la più grande: confrontarsi con la Serie A e provare, da scommessa, a diventare la certezza del Napoli.