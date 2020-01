Seconda sconfitta in tre partite per il Napoli di Gattuso. Il 3-1 interno subito per mano dell'Inter condanna i partenopei all'ottavo gradino della classifica, ad addirittura 11 punti dalla zona Champions. Una crisi che sembra non avere fine per il club di Aurelio De Laurentiis che ha iniziato la stagione con la guida di Carlo Ancelotti per poi affidarla al tecnico calabrese.

" Non è un caso che non si vinca al San Paolo da ottobre (Napoli-Hellas Verona 2-0, ndr), però la squadra è viva. Ha dimostrato che sa giocare a calcio. Dobbiamo capire bene cosa vogliamo fare ma ho detto ai miei ragazzi che si deve continuare su questa strada. "

I tre gol subiti dal Napoli sono frutto di errori individuali di Di Lorenzo, Meret e Manolas. Dettagli che hanno fatto la differenza sotto i colpi del tandem d'attacco nerazzurro Lukaku-Lautaro.

" Ci siamo fatti tre gol da soli, è un dato di fatto. In questo momento non è facile giocare al San Paolo. Tra i ragazzi c'è preoccupazione. Tanti di loro tanti hanno giocato per lo scudetto negli ultimi anni, non si erano mai trovati in questa situazione. Ma con la qualità che abbiamo possiamo metterci qualcosa in più nella tenuta del campo, nell'annusare il pericolo. E' il terzo gol che prendiamo perché scivoliamo. Bisogna controllare tutto, anche i tacchetti. I ragazzi fanno fatica a vivere questo momento, bisogna essere più attenti. Se pensiamo sempre alla sfortuna non va bene, non è un caso. Questa è una squadra di qualità, ma non vince le partite. Bisogna esser più alti a rincorrere, non fare una pressione iper-offensiva e a questo ci penserò io. "

A chi gli chiede se è soddisfatto della prestazione dei suoi centrocampisti, Gattuso risponde senza giri di parole.

" A livello di qualità sì, ma a livello di movimenti si poteva fare meglio. Tante volte abbiamo lasciato libera la zona centrale. Fabian Ruiz è un vertice basso che ha tantissima qualità, ma fa fatica a coprire il campo. Zielinski può fare la mezzala ma deve imparare a muoversi meglio quando non ha la palla. "

Inevitabile, dunque, toccare il capitolo mercato. Il club partenopeo ha messo nel mirino già da qualche settimana Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo.

" Di questo se ne parlerà con Giuntoli. Oggi il problema non è stato solo il vertice basso, ma tutta la squadra. Stiamo cercando un vertice basso di ruolo, puro, ma vediamo. Abbiamo problemi più importanti. "