Napoli-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Indisponibili: Albiol, Insigne, Chiriches, Diawara, Ghoulam, Ospina

Squalificati:

Genoa (4-3-3): Radu; Pereira, Biraschi, Gunter, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouamé. Allenatore: Prandelli.

Indisponibili: Hiljemark

Squalificati: Zukanovic, Romero

Statistiche Opta

Il Napoli è imbattuto da 13 partite contro il Genoa in Serie A (10V, 3N), tra le squadre attualmente nel massimo campionato solo contro il Cagliari i partenopei vantano una striscia di imbattibilità più lunga (17 gare).

Il Napoli ha vinto gli ultimi quattro confronti di Serie A contro il Genoa: non aveva mai ottenuto più di tre successi consecutivi contro i liguri nella competizione.

Il Napoli ha perso due delle ultime cinque partite di Serie A: tante sconfitte quante nelle precedenti 22 - i partenopei non perdono due gare consecutive di campionato da ottobre 2016.

Il Napoli ha subito gol (quattro reti) nelle ultime due partite al San Paolo in Serie A: in questo campionato non ha mai incassato gol in tre match casalinghi di fila.

Il Genoa non è riuscito a segnare in cinque delle ultime sei partite di campionato.

Il Genoa non ha segnato alcuna rete nelle ultime tre trasferte di campionato, non rimane a secco per quattro match esterni consecutivi in Serie A da maggio 2017.

Il Napoli ha realizzato 14 reti da fuori area in questo campionato: è la squadra che ne ha segnate di più dalla distanza.

Il Napoli ha vinto tutte le 11 partite casalinghe in cui è andato avanti nel punteggio in questo campionato, mentre il Genoa è la squadra che ha perso più trasferte da situazione di vantaggio (tre su cinque).

La prima rete di Piotr Zielinski in Serie A è arrivata contro il Genoa (ottobre 2015 con l’Empoli) - il centrocampista del Napoli è il giocatore che ha creato più occasioni da gol per i compagni (46) senza fornire alcun assist in questo campionato.

L’attaccante del Genoa Goran Pandev ha collezionato 92 presenze con la maglia del Napoli in Serie A, segnando 19 reti - contro i partenopei ha realizzato un gol nel massimo campionato, nel gennaio 2008 proprio al San Paolo.