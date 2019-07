La partita a scacchi per lo scudetto non si costruisce più, evidentemente, sui bomber prolifici. Il calcio cambia e la partita a scacchi si concentra sugli alfieri di difesa, le colonne della retroguardia corteggiate e pagate come grandi attaccanti.

Manolas-Koulibaly: il muro azzurro per arrivare allo scudetto

Sembra essere partita proprio da qui la lunga rincorsa dei top club di Serie A per colmare il gap con la Juventus. In primis c'è il Napoli, che là dietro ha alzato un autentico muro, decidendo di affiancare al fortissimo Kalidou Koulibaly, il centrale greco della Roma Konstantinos Manolas. Quasi a dire: "Prima non prenderle", al netto di come si concluderà l'affare che porta al trequartista colombiano James Rodriguez. Ma questa, va detto, è tutta logica del "sacco" di Carlo Ancelotti: a ben vedere, infatti, il Napoli un gioco spumeggiante già lo possiede - frutto soprattutto dell'eredità lasciata da Maurizio Sarri, ora alla Juve -, quindi è bene concentrarsi laddove la squadra può ancora migliorare. Leggi, il reparto difensivo. Che comunque deve ancora "fare il salto", anche lungo gli esterni, che ancora non convincono pienamente.

Kostas ManolasGetty Images

Inter, Godin insieme a Skriniar e de Vrij

Poi c'è l'Inter. L'anno scorso ha iniziato con de Vrij, che con Milan Skriniar può formare una linea maginot granitica grazie all'arrivo a parametro zero (dall'Atletico Madrid) dell'uruguaiano Diego Godin. Dall'altra sponda del Naviglio, il Milan ha accelerato per Dejan Lovren anche se i rossoneri, prima di tornare ai livelli della Juventus, devono pensare a costruire un collettivo credibile, in grado di lottare per il quarto posto.

Ma la Juventus è sul migliore: Matthis de Ligt

Ma è proprio qui che la Juventus, ancora una volta, dimostra di essere un passo avanti. Inter e Napoli rinforzano la retroguardia con difensori di altissimo profilo? Ebbene, i bianconeri allora vanno a prendere il migliore in assoluto, giovanissimo e per giunta prolifico. Il calciatore del momento, insomma, Matthijs de Ligt, pronto ad approdare in bianconero per la cifra di 75 milioni di euro. Insomma, come un vero bomber.

Matthijs De LigtGetty Images