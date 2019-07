Napoli-James Rodriguez alle strette finali: blitz del ds Giuntoli a Madrid

Secondo Sky Sport, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è a Napoli per sbloccare definitivamente la trattativa per James Rodriguez, in compagnia del procuratore Jorge Mendes. L'accordo col club partenopeo c'è: resta da convincere il Real Madrid e allontanare le "minacce" dell'Atletico, che offre 42 milioni.

Insomma, il tira e molla continua ma, dopo la conferenza stampa di inizio stagione da parte di Carlo Ancelotti, si vuole cercare di portare a termine tutto il prima possibile, per tesserare il colombiano prima della fine delle sue vacanze, prolungate per la disputa della Copa America con la maglia dei Cafeteros. Anche secondo la testata spagnola As, il Real preferirebbe concludere l'affare col Napoli, piuttosto che coi rivali cittadini dell'Atletico.