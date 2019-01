Napoli-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, Ruiz; Milik, Ounas. Allenatore: Ancelotti.

Indisponibili: Hamsik, Chiriches, Mertens, Albiol

Squalificati: Koulibaly, Insigne, Allan

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Indisponibili:

Squalificati: Marusic

Statistiche Opta

Negli ultimi 13 incontri di Serie A tra Napoli e Lazio, dieci successi degli azzurri, una sola vittoria dei biancocelesti e due pareggi.

La Lazio non batte il Napoli in Serie A da maggio 2015 e ha raccolto un solo punto in nelle ultime sette sfide contro gli azzurri.

Il Napoli ha realizzato 19 gol nelle ultime sei partite interne contro la Lazio in Serie A, una media di 3.2 a gara.

La Lazio, rispetto alla 19ª giornata della scorsa Serie A, ha conquistato otto punti e segnato venti reti in meno; il Napoli invece ha totalizzato quattro punti e cinque reti in meno.

Il Napoli non perde da 15 partite interne di Serie A (12V, 3N), la striscia aperta di imbattibilità casalinga più lunga tra le squadre attualmente in Serie A.

Nessuna squadra ha segnato più gol sugli sviluppi di corner della Lazio in questa Serie A (sei) - il Napoli ne ha però incassato solo uno da questa situazione di gioco, solo l’Inter (zero) ha fatto meglio.

Napoli (352) e Lazio (339) sono due delle tre squadre che hanno effettuato più tiri nella Serie A in corso - tra loro solo la Juventus (349).

La Lazio è la vittima preferita di José Callejón in Serie A (cinque gol per l’ala del Napoli) - tuttavia lo spagnolo è l’attaccante che ha giocato più minuti in questo campionato senza mai trovare la rete (1201).

L’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik è reduce da sette gol nelle sue ultime sette presenze stagionali con il Napoli; il polacco, inoltre, ha messo a segno nella vittoria partenopea del match d’andata contro la Lazio il gol del momentaneo pareggio (1-2, agosto 2018).

Solo a Sassuolo e Milan (cinque a testa) il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha rifilato più gol che al Napoli in Serie A (quattro) - tuttavia solo uno di questi è arrivato nelle nove sfide con la maglia della Lazio.