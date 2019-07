Napoli: le conferme di Ancelotti e Koulibaly sono la torta, manca ancora la "ciliegina"

La nuova avventura parte da una continuità di guida che, viceversa, i concorrenti dovranno inventarsi. La Juventus è passata da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri, l’Inter da Luciano Spalletti ad Antonio Conte, il Milan da Ringhio Gattuso a Marco Giampaolo, la Roma da Claudio Ranieri a Paulo Fonseca: i cambi ogni tanto pagano e ogni tanto si pagano.

Siamo ancora lontani dalla chiusura del mercato (2 settembre), la qual cosa invita a calibrare i toni. Credo che, in linea di massima, società e allenatore lavorino in funzione del 4-4-2 ad assetto variabile che, piano piano, aveva licenziato il 4-3-3 d’antan. La conferma di Kalidou Koulibaly va ascritta alla voce «acquisti», non meno dell’arrivo di Kostas Manolas. Da Albiol-Koulibaly a Manolas-Koulibaly: un po’ meglio, sulla carta, ma attenzione a non banalizzare il rendimento dello spagnolo. Poi ci sarebbe, a destra, Giovanni Di Lorenzo in alternativa a Mario Rui: non proprio una svolta epocale. Con la speranza che, a sinistra, Faouzi Ghoulam torni la freccia pre-infortuni.

Avanti pure: se si ha fiducia in Arkadiusz Milik e Dries Mertens, perché fare la corte a Mauro & Wanda Icardi? Senza trascurare Lorenzo Insigne, che Aurelio De Laurentiis percuote, tra graffi e carezze, come se fosse un tamburo. Calma. Al presidente piace il pulpito anti-Palazzo. Ne faccia un modico uso: gli alibi, in generale, disarmano persino i guerrieri.

Scritto che il Fabian Ruiz ammirato nelle finali dell’Europeo under 21 sarà un valore aggiunto, la caccia a James Rodriguez sta infiammando il popolo. Non è un fuoriclasse, il colombiano, ma ha colpi da fuoriclasse.

Tanto per rendere l’idea: prendete Piotr Zielinski e aggiungetegli una vena di talentuosa anarchia. Non ha sfondato né al Real né al Bayern, proprio per la sua indole di genio «compreso» (e per la stoffa dei coinquilini): in un campionato modesto come il nostro potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta, sia da seconda punta sia da trequartista, specialmente in regime di 4-3-1-2, variante gradita al grande capo. Le ultimissime danno James vicino all’Atletico. Schermaglie di disturbo o brusca inversione di rotta? Non resta che attendere.

A gennaio si parlava di Allan a Parigi. Anzi: l’operazione era data per sicura. Invece, il brasiliano è ancora qua («Eh, già», alla Vasco Rossi). Oggi, la formazione tipo sarebbe più o meno la stessa della scorsa stagione, con qualche problema di numeri a metà campo. Il Napoli resta da podio, dietro la Juventus, senza la quale si sarebbe aggiudicato ben quattro degli ultimi otto scudetti. A maggio, per chi ha la memoria corta, inflisse 10 punti ad Atalanta e Inter, 11 al Milan, 13 alla Roma, 20 alla Lazio. Sono tracce preziose, indicative, anche se parziali.

Per ridurre il gap, al Napoli mancano un vice Allan e la scintilla di un «dieci» che affianchi e stimoli Insigne. Un soggetto alla James.

Siete d’accordo?