Napoli, Mertens sibillino con Callejon: "Forse è l'ultimo anno insieme..."

Con il contratto in scadenza nel 2020, per Dries Mertens questo potrebbe essere l'ultimo anno con la maglia del Napoli. E' lo stesso attaccante belga, in lizza per diventare il miglior marcatore del club di tutti i tempi, ha farlo capire con un messaggio su Instagram al suo compagno di squadra Jose Callejon: "Wuaglio’ siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro 7imo campionato in maglia azzurra, forse l’ultimo... ma quanto ci siamo divertiti frateee".

Poi riferendosi a un video postato, il belga scherzando aggiunge in napoletano: "E quando mi abbracci cosi me faj murì".