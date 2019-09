Doppietta della stella e assist del veterano con 75 presenze in Europa: nonostante il pesante turnover, il Napoli di Ancelotti si presenta nel migliore dei modi al primo crocevia della stagione contro il Liverpool. Davanti ad un San Paolo completamente rinnovato grazie alle Universiadi estive, i partenopei danno una lezione di calcio alla Samp di Di Francesco che rimane drammaticamente ferma a 0 punti in classifica e con 9 reti incassate in tre partite. Protagonista della serata è Dries Mertens che festeggia i gol numero 111 e 112 con la maglia azzurra (sfiorando la tripletta con una traversa) e si conferma punto di riferimento dell’attacco del Napoli. Per ora tocca ad Insigne sedersi in panchina. La squadra di Ancelotti macina calcio, con le incursioni di Lozano, Fabian Ruiz e Callejon, l’uomo in più Di Lorenzo, la qualità di Elmas e la difesa finalmente granitica. Se poi entra Llorente e dopo 2 minuti si iscrive al tabellino con un assist vuol dire che tutto sta andando per il verso giusto.

Tutto il contrario per la Samp, alla ricerca ancora di un’identità di gioco e di interpreti all’altezza della sua storia. Di Francesco prova a cambiare le carte in tavola rispetto al tracollo col Sassuolo, ma l’unico a crederci fino alla fine è il solito Quagliarella. In difesa le solite amnesie, in attacco tanta confusione. Il campo si intreccia con l’incertezza della proprietà di Massimo Ferrero, la cui cessione alla cordata di Gianluca Vialli rimane in stallo. Per la Samp le prossime con Torino, Fiorentina e Inter saranno già terribilmente decisive.



La cronaca in 4 momenti chiave

Lozano in un'azione di gioco in Napoli-SampGetty Images

13’ VANTAGGIO DEL NAPOLI – Padroni di casa avanti alla prima occasione utile: Lozano allarga per Di Lorenzo che di prima intenzione crossa rasoterra al centro dell'area. Mertens anticipa Murillo e impatta di destro: Audero non può nulla. 111esimo gol con la maglia azzurra per il belga

17’ TRAVERSA DI MERTENS - Giocata da sogno del belga che di destro a giro colpisce la parta alta della porta con Audero battuto

18’ MIRACOLO DI MERET - Contropiede della Samp con Rigoni che si trova a tu per tu con il portiere del Napoli che compie un autentico miracolo e devia in angolo. Ancelotti esulta come se fosse un gol

69’ RADDOPPIO DEL NAPOLI - Azione confusa degli uomini di Ancelotti con Llorente appena entrato che serve un grande assist a Mertens dalla sinistra. Il belga segna la sua doppietta personale con la deviazione sfortunata di Ferrari. L'arbitro in un primo momento annulla il gol per una possibile posizione in fuorigioco dell'ex Tottenham, ma la Var cambia il giudizio e assegna il 2-0 ai partenopei

Il momento social del match

A Carletto il cartellino giallo mancava da...

Mvp

Mertens. Apre e chiude la partita, sfiora la traversa. La difesa della Samp non ci ha capito niente. Il belga ha segnato in tutte le sue ultime sei gare casalinghe in campionato, l'ultimo giocatore a riuscirci in Serie A? Lo stesso Mertens nell’ottobre del 2017. Ormai a Napoli è un monologo

Dries Martens esulta per il suo gol contro la SampGetty Images

L'angolo del Fantacalcio.

Promosso: Di Lorenzo. Solo Alexander-Arnold del Liverpool ha preso parte attiva a più gol del terzino ex Empoli tra i difensori nel 2019 nei top5 campionati europei, grazie a sei gol e tre assist. Tutto ciò che serve ad un fanta-allenatore

Bocciato: Murillo. Non c'è Colley ad affiancarlo questa sera, ma gli errori continuano ad esserci: in colpevole ritardo sul tap-in vincente di Mertens. Ancora rimandato

Il tabellino

NAPOLI-SAMPDORIA 2-0 (Primo tempo 1-0)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas (dal 75’ Insigne), Ruiz, Zielinski; Lozano (dal 64’ Llorente) , Mertens (dal 80’ Younes). All. Ancelotti

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo, Regini (dal 66’ Lleris); Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari (dal 69’ Gabbiadini); Quagliarella, Rigoni (dal 79’ Depaoli). All. Di Francesco



Arbitro: F. La Penna (Roma)

Gol: 13’ e 69’ Mertens



Assist: Di Lorenzo, Llorente



Ammoniti: Maksimovic, Fabian Ruiz (N), Ferrari, Caprari (S)

Note: Recupero: 2’ p.t., 5’ s.t.