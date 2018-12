Napoli, vittoria con dedica a Koulibaly: 3-2 a un arcigno Bologna con doppietta di Milik

Senza gli "intoccabili" Insigne, Hamsik e Koulibaly, il Napoli fatica contro un Bologna davvero arcigno e in partita per tutti i 90'. Al San Paolo ne vien fuori una gara pirotecnica, risolta sul 3-2 dal potente destro di Mertens, che dedica gol e tre punti al difensore senegalese compagno di squadra, squalificato e in tribuna dopo i fatti di San Siro. Koulibaly a cui tutto il San Paolo si è rivolto con maschere raffiguranti il centrale per manifestare ulteriore vicinanza.

La cronaca della partita

E' il Bologna a partire con il piglio giusto: al 4', Poli, su assist dalla sinistra di Pulgar, si esibisce in un diagonale ravvicinato con palla di poco alto e che, per poco, non viene deviato sottoporta dalla scivolata di Santander, il quale nell'occasione sente pizzicare dietro la coscia. Il Napoli è sornione e passa in vantaggio a 16': tanti rimpalli in area rossoblu e flipper risolto dalla classica zampata di Milik, che porta in vantaggio la band di Ancelotti. Partenopei in vantaggio eppure è il Bologna che, in campo, si fa preferire. Tanto che, dopo una traversa scheggiata da Milik al 32', la formazione di Filippo Inzaghi pareggia al 37': cross dalla destra su calcio di punizione, palla spizzata da Palacio e colpo di testa di Santander per l'1-1.

Federico Santander, Bologna, Serie A 2018-19LaPresse

Il paraguaiano, tuttavia, al 42' è costretto a dare forfait per l'acutizzarsi del dolore muscolare di cui sopra. Al suo posto Falcinelli. Nella ripresa, la partita decolla e al 52' i padroni di casa passano nuovamente in vantaggio: cross di mezzo esterno dalla destra di Malcuit e colpo di testa imperioso a centro area di Milik, che sovrasta Mattiello e firma il 2-1.

Arek Milik, Napoli, Serie A 2018-19LaPresse

Eppure il Bologna c'è e, una manciata di minuti dopo, sfiora il nuovo pareggio in due circostanze: prima, su colpo di testa dalle retrovie di falcinelli, che manda aloto di pochissimo un bel cross dalla bandierina di Pulgar. E poi, sull'azione succesiva con Palacio, che sempre in elevazione risulta impreciso di pochissimo. Il 2-2 arriva all'80', nuovamente su calcio piazzato, sempre battuto da Pulgar ma questa volta dalla sinistra: cross al centro e torre imparabile del ben appostato Danilo. E' 2-2. Il Napoli, tuttavia, non ci sta e, all'88', si prende i 3 punti con Mertens, abile a dribblare De Maio e, dal limite, scaraventare un potente destro alle spalle di Skorupski andando a dedicare il gol a Koulibaly in fase di esultanza. Finisce 3-2: il Napoli torna a -9 dalla Juventus.

La statistica chiave

Il tweet

Il migliore

Arkadiusz MILIK (Napoli): doppietta da centravanti puro, da bomber vero all'apice della forma, con cui il Napoli può sperare in un girone di ritorno travolgente.

Il peggiore

Sébastian DE MAIO (Bologna): troppa ruggine da smaltire dopo le numerose panchine: in marcatura è lento e macchinoso.

Il tabellino

NAPOLI-BOLOGNA 3-2

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Raul Albiol, Maksimovic, Ghoulam (52' Mari Rui); Callejon (84' Ounas), Zielinski, Allan, Verdi (58' Fabian Ruiz); Milik, Mertens. All.: Ancelotti.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Danilo, De Maio, Helander; Mattiello, Pulgar, Poli (79' Orsolini), Svanberg (71' Nagy), Dijks; Santander (42' Falcinelli), Palacio. All.: F. Inzaghi.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo.

Gol: 16' e 52' Milik (N), 37' Santander (B), 80' Danilo (B), 88' Mertens (N).

Note - Recupero 3+5. Ammoniti: Pulgar, De Maio, Malcuit, Allan.