Nasce il nuovo San Siro: avrà 60 mila posti, costerà 600 milioni e sorgerà di fianco al "vecchio"

Nuovo San Siro, stavolta dovremmo esserci. Repubblica ha anticipato le linee guida del progetto per il nuovo impianto che dovrebbe essere presentato prima dell'estate ed essere inaugurato entro il 2023. Il Milan ha sposato in toto l'idea di costruire un nuovo stadio a fianco del vecchio impianto varato nel 1926; si attende il "sì" o il "no" dei nerazzurri alla rottamazione di San Siro. Secondo l'autorevole quotidiano italiano il via libera del consiglio comunale alla variante al Pgt, per la realizzazione di nuove strutture sportive e ricreative e centri commerciali, segna l'addio virtuale al Meazza.

600 milioni di investimento

Si parla di un investimento da 600 milioni di euro, la stessa cifra spesa dal Real Madrid per rifare il Bernabeu, per intenderci. I naming rights, i diritti sul nome, giocheranno un ruolo chiave per finanziare una parte dei costi: gli studi di settore attribuiscono infatti al nome dello stadio milanese un valore minimo di 25 milioni l’anno. Il nuovo impianto verrà costruito sull’area comunale degli attuali parcheggi, in concessione per 99 anni alle due società, che si accolleranno la demolizione.

" Infantino ha detto che siamo dietro al Gabon come stadi, ora Inter e Milan devono decidere se restare a San Siro che sarebbe la cosa migliore, ristrutturarlo e risistemarlo. Alternativamente fare un nuovo stadio nell'area dell'Ippodromo. Ma credo ci siano tante opportunità per le due società (Adriano Galliani) "

60 mila posti, prato interrato

Repubblica ha illustrato anche i dettagli del progetto: il nuovo San Siro sarà coperto, avrà 60 mila posti, con prato e primo anello interrati per limitare l’impatto sul quartiere. Gli ingressi saranno separati per le due squadre, secondo il concetto modulare: skybox e parti per l’intrattenimento modellate in base a quale squadra gioca e alle esigenze di sponsor o di eventi collaterali. Mentre nascerà il nuovo San Siro, si continuerà a giocare nel “vecchio”. Inter e Milan dovrebbero trasferire nel nuovo impianto sedi e rispettivi musei. Se Milano avrà in tandem con Cortina le Olimpiadi invernali del 2026 la cerimonia inaugurale si terrà proprio nel nuovo San Siro. Ci sarà anche un palazzetto da 5mila posti per eventi musicali.