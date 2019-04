Nazionale: il difensore della SPAL Bonifazi lascia il ritiro per una distorsione alla caviglia

Nel pomeriggio gli Azzurri hanno sostenuto la prima delle due sedute di allenamento a Coverciano in programma sotto gli occhi del ct Roberto Mancini e dei tecnici delle Nazionali Under 21 e Under 20, Luigi Di Biagio e Paolo Nicolato. Alle defezioni di Andrea Conti e Vittorio Parigini, entrambi ko in seguito agli infortuni subiti nel posticipo domenicale tra Torino e Milan, si è aggiunto nel pomeriggio il forfait del difensore della SPAL, Kevin Bonifazi, costretto a lasciare il ritiro a causa di una distorsione alla caviglia destra rimediata nel match di campionato con il Genoa.

Video - Mancini: "Balotelli polemico? Deve stare tranquillo e lavorare" 00:43