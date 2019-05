Non l’Inter, bloccata a Udine. Non la Roma, rimontata dal Genoa e salvata da Mirante. Non il Toro, pizzicato dal marziano ai confini del sogno. Non più la Lazio, che la Dea ha rivoltato all’Olimpico. In attesa di Milan-Bologna, partita che i gattusiani devono vincere a ogni costo anche in funzione Europa League, legatissima com’è all’esito della finale di Coppa Italia (Atalanta-Lazio, ancora), i giri di roulette si moltiplicano.

Con Juventus e Napoli da tempo lassù, per la «miniera» restano due posti; e per la sua appendice, tre. Mancano tre giornate e la classifica recita: Inter 63, Atalanta 62, Roma 59, Torino 57, Milan 56, Lazio, oggi fuori da tutto, 55. Un anno fa il ritmo era più spedito e le romane, terze, ne avevano 70 (l’Inter, poi quarta al traguardo, 66, l’Atalanta 58, il Milan 57).

Non ci vuole andare nessuno, ma è chiaro che il «ciapa-no» del weekend ha rafforzato Spalletti e Gasperini. Il primo, nonostante la sola vittoria di Frosinone nelle ultime cinque; il secondo, grazie a tre successi consecutivi (Napoli, Udinese, Lazio), due dei quali - al San Paolo e ieri pomeriggio - dopo la solita partenza ad handicap, «specialità» aziendale.

Lautaro o Icardi, lo 0-0 di Udine ha ribadito quanto la quadratura difensiva non basti: o basti, esclusivamente, in rapporto al livello dei concorrenti. La Roma di Ranieri veniva da una striscia dignitosa e, a differenza dell’Inter, proprio in difesa continua a fare acqua. A Marassi, il gol di El Shaarawy sembrava una ipoteca, il rigore di Sanabria una condanna. L’uno pari è l’epilogo più corretto. Scritto ciò, non esiste - per giganti come Fazio, Nzonzi, Dzeko e Schick - farsi «uccellare» di testa, su corner, da Romero.

All’Atalanta sta andando tutto bene: per meriti, negli episodi. Sa risorgere dai suoi stessi errori, ha trovato in Zapata un carro armato prezioso anche quando non segna e trasformato Gomez e Ilicic in una coppa di trequartisti capaci di alimentare sia gli attacchi frontali sia i contropiede (71 reti in totale, il massimo).

Un’occhiata al calendario porta a queste conclusioni: 1) la Juventus «arbitrerà» Roma (fuori) e Atalanta (in casa); 2) trasferta di Napoli a parte, se l’Inter batte Chievo ed Empoli a San Siro è a cavallo; 3) alla Dea servono sette punti e alla Roma un’impresa; 4) il Milan ha bisogno di un miracolo; traduzione: vincerle tutte e agganciare almeno Atalanta o Roma, con le quali è in vantaggio nei confronti diretti.

Curioso il caso dell’Atalanta: con lo stadio sottosopra per i lavori di restyling, emigrerà a Reggio Emilia e finirà, quindi, per ospitare - dopo il Genoa, sabato, senza gli squalificati Gomez, Mancini e Masiello - anche quel Sassuolo che proprio al Mapei ha la sua cuccia.

Lo sprint finale coinvolge addirittura tre coppe (Champions, Europa League, Coppa Italia) e riversa su Inter e Atalanta i favori dei pronostici, ammesso che in questa lunga arrampicata la logica abbia avuto un ruolo e, soprattutto, un peso.

Credete che la finale di coppa, incastrata il 15 maggio fra Genoa e Juventus, possa distrarre l’Atalanta? Credete in un recupero di Roma o Milan?