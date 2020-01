Niente Lazio e Inter, Giroud resta al Chelsea. Lampard: "È impossibile sostituirlo"

Si complica la trattativa che deve portare l'attaccante francese Olivier Giroud alla Lazio. Tare sta ancora discutendo con la dirigenza del Chelsea: il nodo da risolvere è trovare un sostituto in così breve tempo per Frank Lampard, dal momento che Dries Mertens ha fatto sapere di volere restare al Napoli, declinando la proposta del club di Stamford Bridge. Dalla trattativa si era già sfilata l'Inter, che a sua volta sta incontrando più o meno gli stessi problemi con Leicester City e Monaco per portare in nerazzurro la punta algerina Islam Slimani. Problemi anche per Simone Zaza: ritenuta eccessiva, da Marotta e Ausilio, la richiesta di 12 milioni avanzata dal Torino.

Lampard: "Giroud non può partire: non sapremmo come sostituirlo"

Tornando a Giroud, a conferma dell'irrigidimento della trattativa, anche le parole - lapidarie - dell'allenatore dei Blues Frank Lampard, pronunciate a margine della conferenza stampa di presentazione del match di Premier League contro il Leicester al King Power Stadium:

" Giroud resterà al Chelsea. Perché? Non abbiamo chance per arrivare a Mertens e sostituire un grande professionista come il nostro Giroud, specie in così breve tempo, è praticamente impossibile. "