Noi e l’Europa: è ancora presto, ma non sembrano solo segnali di fumo

Ecco i miei voti.

JUVENTUS 7,5

Era la prima senza Cristiano (e senza Marotta). Una passeggiata di salute, con l’Omarino sul podio. Quando il gatto non c’è, i topi ballano. E Dybala, là davanti, ha ballato e fatto ballare: tre gol (bellissimo il primo) e un palo. Lo Young Boys ne aveva presi tre, in casa, anche dal Manchester United di Mourinho. Piano, quindi, con lo champagne. Il problema di Allegri, ammesso che tale sia, riguarda l’impiego contemporaneo di Cristiano e Dybala. Finora, non è che la separazione dei beni sia stata poi così avara: nove partite, nove vittorie. Si tratta di raffinare l’intesa: noiosa a Frosinone, già più vivace con Bologna e Napoli.

ROMA 8

Tra Young Boys e Viktoria Plzen siamo lì. La Roma, come Madama, ha giocato bene, in velocità, con l’appetito del derby. La tripletta di Dzeko, che non segnava da Torino, è il titolo. La notizia è invece la conferma di Pellegrini nel ruolo di trequartista: e il rendimento. Più testa che tacco, pedina sempre più cruciale nei piani di Di Francesco. I gol di Under e Kluivert fanno morale. La sconfitta del Real a Mosca dischiude scenari impensabili. Il «busillis» rimane la continuità. Si parla tanto del ritiro punitivo: sarebbe il colmo se la chiave della metamorfosi fosse tutta lì.

NAPOLI 9

Lo scarto è bugiardo, Ancelotti si è messo in tasca Klopp con quei tre stopperoni (Maksimovic, Albiol e Koulibaly) e le forze fresche nel finale. Non che il Napoli abbia creato chissà cosa (anche una traversa di Mertens, comunque), ma ha disarmato i vice campioni d’Europa. Tutti, senza distinzione: Mané, Firmino, Salah. E persino sul piano fisico. Il gol di Insigne è stato un atto di giustizia. Il braccio di ferro ha esaltato il tremendismo di Allan. Prendete il glorioso incipit dello Stadium e spalmatelo sui 97 minuti del San Paolo: avrete il Napoli tutto fosforo e muscoli di mercoledì sera, leader del girone in barba allo zero di Belgrado.

INTER 7

Seconda rimonta e secondo graffio di Icardi. Quando si parla di Inter - anche dell’Inter guerriera di Eindhoven - è sempre meglio usare il condizionale. E allora: l’Inter non «sembrerebbe» più l’anti-Inter. I sette minuti con il Tottenham hanno segnato un confine: la storia dirà di che spessore, di che livello. C’era una volta il Psv di Romario e Ronaldo. Nostalgia canaglia. Nainggolan mi è parso in crescita al di là del gol, fondamentale. Prezioso, in fase di copertura, il disturbo degli attaccanti. E fortunati gli episodi, dall’uscita «giallorossa» di Handanovic ai centimetri di fuorigioco di Maurito sul pari.

MILAN 7

Azzeccare i cambi cosa significa: aver sbagliato la formazione iniziale o aver fiutato lo spirito del tempo? Bravo Gattuso, comunque. Sono stati Calhanoglu (due assist, un palo) e Cutrone (due gol) a trascinare il Milan oltre le proprie leggerezze e un Olympiacos tutt’altro che pavido. Rientrava Higuain, ha firmato il sorpasso. Sempre più totem. E’ un Milan dalla personalità meno vaga e il piglio atletico più tosto. Ogni tanto si addormenta, ma il dribbling di Suso e le risorse della panchina continuano a essere garanzie. Avanti così, senza darsi troppe arie.

LAZIO 4

Il derby ha lasciato pesanti scorie. Tutto chiaro fin dall’inizio nonostante il pari di Parolo. Undicesimo in Bundesliga, l’Eintracht ha sfruttato le bambole difensive e vinto largo. Haller, Jovic, Gacinovic e Kostic sembravano anime attraversate. Inzaghino ha pagato la iella (Durmisi ko) e i rossi a Basta (disastroso, a prescindere) e Correa, uno dei meno peggio. Nulla è perduto, anche se passare dall’1-3 di sabato all’1-4 di ieri bene non fa. Mi ha deluso Milinkovic-Savic: gioca, il serbo, come se il mercato gli avesse riempito le scarpe di «sassolini». La notte di Immobile, in pratica, non è mai cominciata.

I vostri voti? Le vostre considerazioni?