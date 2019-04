Obiettivo Coppa Italia: il Milan ha bisogno di un trofeo nel processo per tornare grande

Vincere aiuta a vincere. E possibilmente ad attrarre giocatori di calibro internazionale. Per queste ragioni e per molte altre il Milan ha un disperato bisogno di ritoccare il suo nutrito palmares dopo anni di vacche magre: l’occasione è di quelle più ghiotte, una semifinale di ritorno di Coppa Italia davanti al popolo di San Siro dopo il positivo (anche perchè maturato dopo una prova gagliarda ma poco brillante) 0-0 dell’andata e lo scenario ipotetico di una finale da affrontare contro un avversario diverso dalla “cannibalesca” Juventus da pescare tra Fiorentina e Atalanta.

Milan, gli ultimi 5 trofei

Supercoppa UEFA 2007

Coppa del Mondo per Club 2007

Serie A 2010/2011

Supercoppa italiana: 2011

Supercoppa italiana 2016

I numeri del digiuno

Luglio 2012, il Milan cede in un colpo solo i fuoriclasse Thiago Silva e Zlatan Ibrahimovic: il ciclo di successi della squadra di Allegri finisce praticamente lì, e da allora il Diavolo ha messo in bacheca solo la Supercoppa italiana conquista dalla banda Montella a spese della Juve di Allegri nella finale secca di Doha del 23 dicembre 2016. Sei trofei negli ultimi dodici anni (ma con due Supercoppe negli ultimi otto) non possono mentire: i fasti rossoneri appartengono a un’altra epoca, nell’ultima congiuntura si sono più che altro raccolte le briciole abbandonate sul cammino dalla corazzata Juventus, carnefice peraltro del Milan in tre finali del recentissimo passato (Coppa Italia 2016 e 2018 oltre all'ultima Supercoppa).

Quanto conta la Coppa Italia?

Molto, perchè trattasi di obiettivo stagionale vero e proprio e poi il Milan ne ha vinte solo due negli ultimi 42 anni: l’ultima venne alzata il 31 maggio del 2003 nella serata in cui si festeggiò anche la Champions conquistata a Manchester. Altri tempi. Qualcosa è cambiato, però, in casa rossonera: il Milan sta lottando per un piazzamento Champions dopo un ottavo, un decimo, un settimo e due sesti posti di fila e la proprietà è tornata a investire sul mercato con una certa continuità pur muovendosi tra i paletti del FFP; ci sono dirigenti dal comprovato “know-how” come Gazidis e Leonardo e dopo anni di esilio la bandiera di Paolo Maldini è tornata a sventolare nel giardino di casa. Vincere un trofeo importante sarebbe un segnale enorme in questo senso, nel quadro di un percorso più generale per tornare a piazzare la squadra rossonera nelle mappe del calcio che conta. In primis entro i confini italiani, tornare a fare la voce grossa in Europa richiederà molto più tempo.