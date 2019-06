Dopo 9 anni, Gabriele Oriali torna all'Inter in qualità di team manager nello staff di Antonio Conte. Tuttavia, e questa è la grande novità rispetto alle aspettative, non abbandonerà il medesimo ruolo nella nazionale italiana alla corte del commissario tecnico Roberto Mancini. A commentare l'operazione, il presidente della Figc Gabriele Gravina:

" D'accordo con l'Inter, questa mattina abbiamo definito la posizione di Oriali, permettendogli di tornare nell'Inter, club che emotivamente sente suo in maniera profonda. Detto questo, la nostra Nazionale non vuole privarsi della sua professionalità ed è per questo che resterà il nostro team manager. "

Una vita... per i colori nerazzurri

Oggi 66enne, l'ex mediano cantato da Ligabue ha indossato i colori dell'Inter da giocatore per 13 anni, dal 1970 al 1983, conquistando due scudetti e alzando due volte la Coppa Italia. E' stato inoltre dirigente nell'era Moratti, dal 1999 fino al 2010, l'anno del Triplete, in cui ha occupato il ruolo di dirigente accompagnatore, dopo essere stato anche consulente di mercato e prezioso intermediario tra dirigenza e squadra.