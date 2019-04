"Oscillazioni anomale" del terzo anello di San Siro, ma per Inter-Roma lo stadio è sicuro

San Siro torna a far parlar di sé alla vigilia di Inter-Roma, crocevia fondamentale nella corsa Champions, e lo fa con un allarme, scattato dopo Inter-Atalanta, ultima partita casalinga dei nerazzurri: i sensori a monitoraggio del terzo anello, infatti, hanno registrato oscillazioni anomale che hanno richiesto una verifica da parte della Commissione di vigilanza del Comune di Milano. Lo studio dei tecnici non avrebbe riscontrato elementi di potenziale pericolo per l'incolumità degli spettatori, ma soltanto certificato una situazione ben nota da tempo, sin dai concerti tenuti da Vasco Rossi nel 2003: quando viene sottoposto a frequenze molto alte, il terzo anello può oscillare anche di cinque centimetri.

Il concerto di Vasco Rossi del 2003 face oscillare il terzo anello dello stadio di San Siro di 2.6 cm a destra e 2.6 cm a sinistra.Getty Images

Terzo anello aperto solo agli ospiti

Nessun problema, comunque, per la partita di sabato sera: il Comune, che è proprietario dello stadio, ha dato il via libera, ma sta a Inter e Milan, che gestiscono la struttura, prendere le misure di sicurezza necessarie per evitare problemi. In occasione di Inter-Roma, il terzo anello sarà chiuso, eccezion fatta per una parte della curva Sud occupata dai tifosi ospiti. Mercoledì 24 aprile è in programma la partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Lazio: la scelta di aprire (o meno) il terzo anello alla tifoseria ospite spetterà comunque alla società rossonera.

"Malignità" per il nuovo stadio

Come fa notare l'articolo pubblicato oggi sul "Corriere della Sera", le segnalazioni di anomalie strutturali potrebbero inficiare sulle operazioni relative all'eventuale abbattimento dello stadio per la costruzione di una nuova struttura per Inter e Milan, abbassando il prezzo da pagare al Comune. Palazzo Marino, per il momento, non sembra prestare però orecchio a quelle che vengono soltanto definite come "malignità".