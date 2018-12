Pagelle a confronto: Alex Sandro, Zielinski e Dzeko non convincono tutti nonostante le vittorie

Alex Sandro, quando la quantità prevale sulla qualità delle giocate

Fa discutere la prestazione di Alex Sandro. L’esterno sinistro della Juventus è uno dei più attivi, ma la Gazzetta dello Sport entra nel dettaglio dei numeri: troppi i cross sbagliati e le palle perse. Per arrivare a quelli, però, il brasiliano sul fondo deve effettivamente arrivare. E la Juve lo fa soprattutto da sinistra. Per tutte le altre redazioni, infatti, il terzino è almeno sufficiente.

Zielinski: un problema di testa o è difficile da marcare?

Anche in questo caso è stretta la mano della Gazzetta, che con un caustico “non crediamo sia un problema di ruolo, ma di testa”, liquida la prestazione del polacco. Zielinski è insufficiente anche per Tuttosport e Sky. Secondo la nostra redazione, però, resta un giocatore difficile da marcare e dai tanti guizzi in mezzo al campo. Il calcio, si sa, è materia opinabile.

Dzeko, quanto pesano i gol sbagliati?

E’ sempre Edin Dzeko l’oggetto della discordia in casa Roma. Ancora la Gazzetta sottolinea come “fallisce malamente un gol prima del raddoppio di Under”, ma altrove – eccetto Sky – si concorda sulla sufficienza. La nostra redazione anzi evidenzia come il rientro in campo sia positivo, e più che di gol sbagliati si tratti di un conto aperto con un super Sepe.

