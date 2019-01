Pagelle a confronto: Barella divide come non mai, Strakosha non convince tutti

Barella, basta un assist per redimerlo?

Su Nicolò Barella la stampa si divide come forse mai prima dall’esistenza di questa rubrica. C’è chi lo stronca per l’errore sul gol di Zajc, chi lo elogia per il lancio che apparecchia il gol di Farias nel concitato finale di gara pur evidenziandone la defaillance al momento di concludere in porta. Il gioiello del Cagliari questa volta non ha convinto tutti.

Strakosha, miracoli e sbavature

Il portiere della Lazio Strakosha è stato uno dei grandi protagonisti del big match del San Paolo con alcuni interventi salvici, soprattutto su Milik, nonostante qualche sbavatura qua e là. La maggioranza lo ha premiato riconoscendone i meriti, qualcuno non gli ha fatto passare le imprecisioni.

Gerson, prova a due facce

Il centrocampista della Fiorentina Gerson ha iniziato col piglio giusto contro la Sampdoria innescando gli attaccanti della Viola, per poi accusare una lieve flessione nella seconda parte del match con i suoi ridotti in inferiorità numerica. La stampa anche qui si è divisa, ma l’insufficienza è una sola.