Pagelle a confronto: Callejon, l'errore sotto porta vanifica il suo (buon) voto?

Cuadrado, croce o delizia?

La performance dell’esterno destro della Juventus Juan Cuadrado contro la Fiorentina nel "match-scudetto" divide: in molti denunciano le defaillance sottoporta e qualche pausa di troppo, qualcuno lo premia per l’imprevedibilità che infonde all’attacco di Max Allegri.

Callejon, mira rivedibile o prova generosa?

La freccia del Napoli Callejon fornisce l’assist a Mertens e non fa mancare il consueto apporto energetico alla manovra, ma per qualcuno il gol sbagliato nel finale a tu per tu con Gollini grida vendetta. Merita elogi o una tiratina d’orecchie? Prevale la prima corrente.

Praet, c'è del buono nella recita al Dall'Ara?

Per molti la prestazione del centrocampista della Sampdoria Dennis Praet è incolore e al di sotto degli standard abituali del folletto belga, qualcuno però ha intravisto degli sprazzi di luce nella nefasta trasferta blucerchiata a Bologna.