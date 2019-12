Al triplice fischio di Atalanta-Milan Gigio scoppia in lacrime: una reazione che fotografa alla perfezione il momento del Diavolo. Lo sfogo del bene più prezioso di Elliott, calcisticamente parlando, testimonia la fine di un progetto, ammesso che sia mai esistito. Il portiere classe '99 sa che non ha più senso rimanere in una squadra che gli tarpa le ali, gli impedisce di ambire a traguardi più ambiziosi. Nella débacle di Bergamo Donnarumma ha dovuto raccogliere 5 volte il pallone dalla sua porta: non gli era mai successo da quando è professionista. Tra le testate italiane c'è chi attribuisce parte della colpa anche a lui e chi, invece, lo salva in mezzo ai voti gravemente insufficienti dei compagni di squadra. Scopriamo insieme le motivazioni della disparità di giudizio.

Perchè Donnarumma va promosso

E' vero, 5 gol subiti sono una "Caporetto" anche, e soprattutto, per un portiere. Ma nella prestazione di Gigio vanno comunque segnalati almeno tre interventi che hanno evitato che il passivo subito dal Milan al Gewiss Stadium fosse addirittura più pesante. Due missili di Ilicic neutralizzati e, in particolare, il balzo felino sul tentativo di tap-in di Castagne sul 4-0: Calabria buca la chiusura sul cross rasoterra di Gosens e l'estremo difensore di istinto si butta col corpo sul belga. Ne nasce un rimpallo beffardo che il terzino rossonero è bravo ad allontanare. Insomma, se non ci fosse stato il gioiello della scuderia Raiola sarebbe finita sei, sette a zero...

Perchè Donnarumma va bocciato

Gigio è colpevole almeno in due letture nel pokerissimo degli uomini della Dea. L'errore più evidente è l'uscita a vuoto in occasione del 5-0: Gigio vede la prateria davanti a Muriel e Musacchio in ritardo e decide di buttarsi a capofitto sul pallone. Le conseguenze? Il centrale argentino rallenta ancora di più la corsa (complice un infortunio alla caviglia), mentre il portiere viene saltato dall'attaccante di Gasperini. Una frittata in tandem condita da un errore non all'altezza di Mr. 100 milioni...