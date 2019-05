Pagelle a confronto: Dybala fa discutere, brillante o inconcludente?

Dybala, quando un palo e un gol sfiorato non bastano

Prestazione che divide quella di Paulo Dybala all'Olimpico contro la Roma nel big match che ha visto i giallorossi di Claudio Ranieri imporsi 2-0 sulla Juventus. Protagonista di un primo tempo vivace con un gol sfiorato grazie a un sinistro diretto all'incrocio dei pali deviato in corner da un prodigioso Mirante, e con un'altra conclusione dal limite finita sul palo, l'argentino si è eclissato nella ripresa. Un'assenza ingiustificata secondo alcuni e che gli costa una pesante insufficienza, un calo imputabile alla flessione generale dei bianconeri secondo altri.

Kessié, tanta corsa ma anche qualche errore: cosa prevale?

Il Milan vince 2-0 a Firenze, rimane in corsa per il quarto posto a 2 giornate dal termine ma non tutti i rossoneri raccolgono consensi unanimi. Tra questi c'è Franck Kessié, la cui prova al Franchi viene valutata in maniera molto differente. Alcuni ne elogiano la corsa, lo spirito di sacrificio e la costante presenza nel vivo del gioco. Altri, al contrario, ne sottolineano l'imprecisione, qualche pallone di troppo perso in modo banale e - soprattutto - quella rocambolesca deviazione nella ripresa che stava per trasformarsi in un clamoroso autogol.

Fabian Ruiz: disastroso o sufficiente?

Un pericolo costante nell'area avversaria con due gol sfiorati di testa, ma anche qualche brutto pallone perso a causa di appoggi sbagliati e giocate superficiali in zone pericolose del campo. La partita di Fabian Ruiz nel successo per 2-1 del Napoli a Ferrara contro la Spal si può riassumere così. Una partita dai due volti che non a tutti è piaciuta. Secondo i colleghi di Sky Sport, ad esempio, il centrocampista spagnolo ex Betis Siviglia merita una sonora bocciatura mentre secondo altri (vedi Corriere dello Sport e Sportmediaset) il suo rendimento è da 6 in pagella.