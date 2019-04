Pagelle a confronto: Immobile e Zaza, generosi o cannonieri poco incisivi?

Immobile, si nasconde o lavora per la Lazio

Per la Gazzetta dello Sport è addirittura il peggiore in campo, sottolineando come ci siano “i margini per pungere, ma Immobile circumnaviga l’area e tende a nascondersi chissà dove”. Negativo anche per Tuttosport, trova da tutte le altre redazioni d’Italia pareri più positivi, rimarcandone il grande sacrificio a favore della squadra.

Zaza, controproducente oppure onesto lavoratore?

Per Tuttosport è il peggiore in campo, definendolo come “controproducente” e “pigro in fase di contenimento”. Non è così per Fantagazzetta e la nostra redazione, che alla fine ne sottolineano invece i tanti movimenti a favore del reparto offensivo.

Cancelo, che fine ha fatto il terzino dei primi 3 mesi?

Divide anche Joao Cancelo. La Gazzetta dello Sport di fa una domanda, ovvero “dov’è finito l’esterno col turbo dei primi 3 mesi?”, mentre Tuttosport sottolinea sì un inizio di difficoltà, ma anche come col passare dei minuti le luci prendano il sopravvento sulle ombre. Alla fine Cancelo divide tutto il dividibile: per 3 redazioni è insufficiente, per 4 è sufficiente.