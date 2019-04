Borja Valero, regia geometrica o lenta?

C’era grande attesa in merito alla prestazione di Borja Valero in casa del Frosinone, in assenza del titolare Marcelo Brozovic, alle prese con un infortunio rimediato in Inter-Atalanta. Lo spagnolo viene promosso da alcune testate in virtù di una regia ordinata, geometrica, apparentemente banale ma preziosa, mentre chi lo boccia mette l’accento sulla sua nota lentezza. Borja Valero, uscito per infortunio, è un giocatore importante per la manovra nerazzurra: da qui a fine stagione il dibattito resta aperto.

Cuadrado, come va valutato il suo rientro?

Dopo un lungo infortunio, Juan Cuadrado riassaggia il terreno di gioco contro la SPAL. La sua gara viene inquadrata come un buon rientro, da mezz'ala, con tante accelerazioni vecchio stile e tanta voglia dalla maggior parte delle testate nazionali. Ci sono dei pareri contrastanti, però, scaturiti da una condizione fisica che è ancora tutta da trovare e una simulazione che ha fatto il giro del web.

Correa: 47 minuti e pareri contrastanti

In Milan-Lazio Correa si piazza subito tra le linee, togliendosi dalla marcatura dei centrali rossoneri e puntando la porta palla al piede. La sua prova, però, dura solo un tempo ed esce in lacrime. Fin lì si mette in mostra tra magie e qualche spreco sottoporta in tandem con Immobile. La sua prestazione suscita dei dubbi: è micidiale in verticale nello spazio e nelle ripartenze o stecca alla Scala del calcio?