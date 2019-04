Pagelle a confronto: Inter, Skriniar è il solito muro o soffre Ilicic?

Skriniar-Ilicic: duello che infiamma i giudizi

La valutazione di Milan Skriniar divide la critica. Per la Gazzetta dello Sport, il difensore slovacco soffre l’imprevedibilità di Josip Ilicic e dell’attacco della Dea. Secondo altre testate, come Eurosport, Skriniar è il solito guerriero e nel duello con lo sloveno è l’unico in grado di fermarlo, quasi sempre senza commettere fallo. Qual è la verità?

Borini, quanto vale la generosità?

C’era grande curiosità in merito alla prestazione di Borini, che tornava titolare dopo due mesi e mezzo. L’ex Liverpool gioca meglio nella ripresa quando si costruisce due buone occasioni, ma la sua generosità quanto va apprezzata? I suoi limiti sono noti, ma la prova dello Stadium non sembra da buttare.

Gomez, pomeriggio storto non per tutti

Se Ilicic gioca una grande gara al Meazza (verdetto unanime), Gomez suscita invece delle perplessità. Il Papu sembra al di sotto delle sue possibilità e forse è il giocatore che sente di più l’assenza di Duvan Zapata. In una prova di squadra complessivamente positiva, le polveri bagnati si palesano quando sfiora il gol a inizio ripresa non arrivando per un soffio su un traversone di Ilicic.