Pagelle a confronto: Mandzukic, l'errore nel finale quanto condiziona il voto?

Mandzukic croce e delizia

Come rovinare una prestazione esaltante? Avviando l’azione del 3-3 avversario, consegnando il pallone sui piedi di Inglese invece di spazzarla in tribuna. Per qualcuno il croato - assist man contro il Parma - la fa franca, per altri no.

De Paul: un errore sotto porta che condiziona

Un errore davanti alla porta può compromettere una prestazione ben al di sopra della media? Controversa la prova di Rodrigo De Paul, faro dell’Udinese che dopo un gran dribbling in area si è divorato una colossale palla gol a tu per tu con Lafont. Le sue giocate però hanno seminato il panico nella difesa viola...

Belotti: combattente dalle polveri bagnate

Prova di grande sacrificio quella del “Gallo” al Paolo Mazza contro la SPAL: pochi palloni giocabili, tanto lavoro per la squadra. C’è chi lo premia per gli sforzi profusi, chi lo bacchetta per l’inconsitenza in zona gol.