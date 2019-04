Pagelle a confronto: Meret migliore del Napoli o colpevole sul primo gol?

Marusic, inguardabile o meno peggio della Lazio?

Fra le prestazioni più discusse della 30a giornata di Serie A, c’è la partita di Adam Marusic: laterale destro al rientro dopo il turno di riposo che Simone Inzaghi gli ha concesso contro l’Inter. La partita dell’esterno divide molto: il Corriere dello Sport definisce la prestazione del numero 77, disastrosa sia in fase difensiva che in fase propulsiva e gli riserva la palma poco ambito di peggiore in campo. Altri invece sono più indulgenti: chi ha ragione?

Meret, provvidenziale o incerto...

Altra performance che divide molto è quella di Alex Meret, portiere del Napoli sconfitto a sorpresa al Castellani. Per la maggior parte dei giornalisti la sua partita è strapositiva, e proprio gli interventi del portierone friulano evitano ai partenopei una sconfitta più larga in terra Toscana. C’è anche però chi sceglie di bocciarlo, per la scarsa reattività in occasione del fortunoso gol di Farias che sblocca risultato. Un’insufficienza forse ingenerosa...

Pussetto, spento o uomo ovunque

Chiude questo appuntamento con le Pagelle a confronto, Pussetto: attaccante dell’Udinese rimasto a bocca asciutta contro il Milan ma protagonista di una prestazione che fa discutere. Per tanti, l’argentino è uno dei pochi insufficienti della banda di Tudor mentre alcuni lo promuovono a pieni voti, per la disponibilità al sacrificio e per il diligente lavoro fatto per bloccare le avanzate di Laxalt e Calhanoglu sul proprio binario di competenza.