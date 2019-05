Pagelle a confronto: Suso si sblocca dopo 4 mesi, basta per il "votone"?

Suso, il gol quanto pesa?

Suso non segnava da 4 mesi e si è sbloccato contro il Bologna stappando un match che più complicato non si poteva. Per qualche testata ciò è bastato (ed avanzato) per strappare un voto ampiamente oltre la sufficienza, qualcun’altra gli rimprovera di non aver combinato altro in tutto il match.

Ghoulam da premiare?

La partita di Ghoulam è alquanto controversa: soffre sul suo settore di competenza, non incide a lungo, ma è fondamentale per la rimonta del Napoli sul Cagliari al San Paolo con l’assist per Mertens e il rigore procurato a tempo ormai scaduto, poi convertito in rete da Lorenzo Insigne. Come valutare la sua performance? Incolore o esaltante?

Manolas da crocifiggere?

Kostas Manolas sbaglia molto in Genoa-Roma, soprattutto in marcatura su Kouamé e Lapadula. In tanti, quasi tutti, lo puniscono, ma c’è una voce fuori dal coro che lo assolve. La maggioranza in questo caso ha visto giusto?