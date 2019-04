=== PARMA ===

Luigi SEPE 6 - In fin dei conti è un pomeriggio tranquillo per lui. Sul gol non può nulla, per il resto il Milan non tira praticamente mai in porta.

Marcello GAZZOLA 5,5 - Fa tantissima fatica sulla sua corsia di competenza. Uno dei pochi non sufficienti del Parma. Si tranquillizza quando Borini non spinge più e si ritrova a fare il terzino.

Simone IACOPONI 5,5 - Anche lui non perfetto, ringrazia Bruno Alves che lo aiuta in moltissime occasioni.

BRUNO ALVES 7 - Quanto si è sentita la mancanza del portoghese nel Parma! Oggi è praticamente perfetto. Piatek viene annullato, Cutrone non crea nulla. Nel finale trova la seconda rete su punizione con un'altra perla.

Riccardo GAGLIOLO 6,5 - Sempre una roccia nel mezzo. Combatte come può con le sue armi su Piatek e compagni.

Federico DIMARCO 5,5 - Molto utile sulla sua fascia di competenza, corre però a vuoto ogni volta che si spinge in avanti. Soffre tanto Suso, soprattutto nel primo tempo. (Dal 71' Luca SILIGARDI 6 - Entra e mette subito in difficoltà il Milan cogliendo un palo clamoroso).

Juraj KUCKA 6,5 - Fa il suo nel mezzo, utilissimo come sempre in fase offensiva.

Matteo SCOZZARELLA 6 - Non perfetto, ma prova quando può a creare gioco. Mette in difficoltà i rossoneri sui tanti corner dalla bandierina. (Dall'89' Leo STULAC S.V)

Antonino BARILLA' 7 - Partita tutto cuore per il nativo di Reggio Calabria, che nel mezzo è assolutamente onnipresente. Utilissimo in difesa, bravissimo nelle sue progressioni offensive. Tuttofare sulla mediana.

Fabio CERAVOLO 5,5 - Qualche buona giocata dai suoi piedi, ma poco altro. Fermato egregiamente da Romagnoli. (Dal 75' Mattia SPROCATI 6 - Sempre utilissimo a partita in corso. Diversi spunti creati sulla fascia nel finale).

GERVINHO 6,5: Quando scatta in profondità è sempre un pericolo per gli ospiti. Purtroppo spesso cincischia e non serve mai i compagni, provando a fare tutto da solo.

All. Roberto D'AVERSA 6,5 - Terzo punto nelle ultime tre partite, questo però è il pareggio che vale certamente di più guardando la prestazione e la caratura dell'avversario. Il Milan non disputa un grande match ma il Parma tiene botta, anzi a tratti gioca pure meglio. Bravo, dopo il gol subito, a crederci. Bruno Alves lo premia. Manca una vittoria per la salvezza.

Parma-Milan, Piatek, Serie A 2018-19LaPresse

=== MILAN ===

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Non sicurissimo sulle uscite, fa il suo su alcuni interventi dove viene chiamato in causa. Non può nulla sul gol.

Andrea CONTI 4,5 - Gattuso gli dà una bella opportunità di partire titolare, ma lui la spreca malamente con una partita anonima. Non si vede mai sulla fascia, Dimarco e Barillà passano troppe volte. (Dal 66' Samu CASTILEJO 6,5 - Si fa trovare pronto appena entrato. Bravissimo a trovare la deviazione decisiva nel gol che sblocca l'incontro).

Alessio ROMAGNOLI 6 - Guida la difesa come al suo solito. Bravo a tamponare le incursioni sulle fasce dei ducali.

Cristián ZAPATA 6,5 - Assolutamente il migliore della difesa. Bravo Gattuso ad intuire di poter sfruttare la velocità del colombiano per arginare Gervinho, cosa assolutamente riuscita.

Ricardo RODRÍGUEZ 6 - Gioca più in difesa che all'attacco, come al suo solito. Non corre però pericoli.

Franck KESSIÉ 6 - Unico del centrocampo rossonero sufficiente. Nel primo tempo fatica nel mezzo, meglio nella ripresa, dove si ritrova praticamente da solo a fare tutto ma riesce nell'intento.

Tiémoué BAKAYOKO 5,5 - Dopo alcune ottime prestazioni, incappa in una giornata difficile, complice anche il pestone nei primi minuti che lo condiziona per tutto l'incontro. (Dal 58' Patrick CUTRONE 5,5 - Non un ottimo impatto nella gara. Corre per quattro ma non si rende mai pericoloso).

Hakan ÇALHANOGLU 5 - Ci mette corsa e voglia, ma è assolutamente improduttivo. (Dal 73' Lucas BIGLIA 4,5 - Malissimo. Entra e sbaglia ogni pallone che tocca).

Jesús Joaquín SUSO 7 - Dopo alcune prestazioni negative, si riscatta oggi al Tardini, trasformandosi in uno dei migliori del match. Nel primo tempo è l'uomo più pericoloso dei rossoneri, con tante giocate sulla fascia. Nella ripresa si fa notare con diverse conclusioni da fuori.

Krzysztof PIATEK 4,5 - In giornata veramente negativa. Sovrastato da tutta la difesa ducale, non vede un pallone. Sfortunato nel fuorigioco che poteva chiudere il match.

Fabio BORINI 5 - Nel primo tempo si salva, giocando in zona offensiva. Nella ripresa, quando è costretto a fare quasi il terzino, fatica enormemente e fa acqua da tutte le parti.

All. Gennaro GATTUSO 5 - Era tutto molto semplice: si doveva vincere contro un Parma che non segna da un bel po' e non vince da una vita. E invece la squadra non gioca una gran partita. Anzi, sono i padroni di casa a giocare meglio a larghi tratti, e così la banda rossonera perde due punti fondamentali nella lotta alla Champions. Oggi il Milan fa troppo poco per vincere: Conti delude da titolare, Bakayoko e Calhanoglu faticano nel mezzo, Piatek invisibile. I cambi aiutano, in parte, la squadra. Nota positiva la prestazione di Suso.