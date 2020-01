Papà tifoso del Napoli e animo da lottatore: chi è Diego Demme, il primo acquisto dell'era Gattuso

La nuova avventura italiana di Diego Demme è iniziata a Roma. Il centrocampista tedesco, prossima pedina del 4-3-3 di Gennaro Gattuso, è sbarcato ieri sera a Fiumicino e, dopo effettuato questa mattina le visite mediche a Villa Stuart, raggiungerà nel tardo pomeriggio il presidente Aurelio De Laurentiis dove firmerà un quinquennale da 2 milioni a stagione. Il club partenopeo sborserà circa 12 milioni di euro, comprensivi di bonus, per strapparlo al Lipsia, capolista in Bundesliga. Abbiamo chiesto a Florian Bogner, giornalista sportivo di Eurosport Germania, di dirci la sua sul primo acquisto del Napoli sotto la gestione Gattuso.

" Diego è un grande fan della Serie A e nelle interviste ha spesso confessato che un giorno avrebbe voluto giocarci. Il Napoli fa parte della sua famiglia: è stato chiamato Diego come Maradona! Una volta ha detto: "Mio padre Enzo è calabrese e un grande tifoso del Napoli. Quando sono nato, Diego Armando Maradona era adorato da tutti". Demme stesso è stato un ammiratore di Gattuso: "Amavo vederlo giocare. Ha sempre affiancato Pirlo e divorava gli avversari". "

Diego, classe 1991, 66 kg per 1.70, lascia il Lipsia dopo sei anni in cui ha collezionato 105 presenze in Bundesliga con un gol e 9 assist.

Stagione Presenze (Bundes-Champions-Europa L.) Gol Assist 2016/17 32 1 (Bundes) 3 (Bundes) 2017/18 30+4+6 - 4 (Bundes) 2018/19 26+3 (EL) - 2+1 2019/20 17+5 (UCL) - 1 (UCL)

" Segna poco, ma dà equilibrio alla squadra. Al Lipsia era determinante in transizione, dalla fase del non possesso all'impostazione, si adatta bene al ritmo della partita e ha nei piedi la verticalizzazione. Non è propriamente un assist-man, ma un mediano incontrista con i piedi buoni. Il suo stile è quello del "pitbull moderno", il vero mastino napoletano per rimanere in tema. È un combattente e vende cara la pelle. Una prova? Il suo primo gol con il Lipsia, realizzato nell'aprile 2017 contro il Friburgo, gli è costato... un dente: incornata in mischia con calcio in faccia di un difensore. Biglia in rete e incisivo che "vola" nello scontro. Un incidente che non ha spaventato Demme che rimase in campo fino al triplice fischio. "

Venerdì è previsto il suo primo allenamento con Gattuso e la squadra. Già sabato, nella gara che il Napoli giocherà all’Olimpico contro la Lazio, potrebbe esordire, anche se dovrebbe partire dalla panchina. Il 28enne passa dalle ambizioni di un primo posto in Germania alla lotta per l'Europa in Italia.

" Credo avesse esaurito le motivazioni a Lipsia dopo aver esordito sei anni fa in Terza divisione e aver raggiunto la Bundesliga, dopo aver giocato con i tedeschi in Champions League e con maglia della nazionale di Low. Ovviamente anche la questione economica ha avuto un peso: Diego guadagnava molto meno al Lipsia rispetto a ciò che gli è stato offerto da De Laurentiis. E, ultimo ma non meno importante, la concorrenza nel vertice basso del centrocampo di mister Nagelsmann era feroce con Haidara, Kampl, Adams e Laimer. "