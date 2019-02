Paquetà e il solito Piatek: 3-0 Milan sul Cagliari e 4° posto ritrovato

Il Milan chiudeva per ultimo dopo aver visto i successi di Lazio, Roma e Atalanta, ma ha centrato l’obiettivo con una vittoria convincente contro il Cagliari. Continua quindi la serratissima corsa per il 4° posto, con i rossoneri che si godono gli acquisti di gennaio: Paquetà e Piatek. Il primo realizza il gol del 2-0 e si muove perfettamente tra le linee, vantando già un’ottima intesa con i compagni di squadra. Il secondo continua a fare una cosa sola, segnare e segnare. Secondo gol con il Milan in campionato, 4° in totale contando la Coppa Italia. Un ottimo risultato a una settimana dallo scontro diretto con l’Atalanta.

Cronaca

Il Milan parte motivato e ci prova subito con Çalhanoglu che trova la pronta risposta di Cragno. Al 13’ arriva anche il vantaggio con la sforunata autorete di Ceppitelli, che con il braccio deposita nella propria porta dopo la respinta di Cragno su Suso. Il Cagliari non reagisce e al 22’ c’è anche il 2-0, con il diagonale di Paquetà che sfrutta l’assist di Calabria e il movimento a vuoto di Srna. Piatek ha anche l’occasione per firmare il 3-0, ma Cragno risponde presente al suo scavetto. Prima della mezz’ora si fa vedere finalmente il Cagliari, ma Donnarumma è superlativo sul colpo di testa di João Pedro. Ci prova anche Padoin, con l’ex Juventus chiuso da Bakayoko. Nel finale di tempo altra chance per il 3-0 del Milan, ma Calabria perde l’attimo dopo l’ottimo servizio di Suso.

In avvio di secondo tempo il Milan lascia il pallino del gioco al Cagliari, e prova a ripartire in contropiede con un gran destro di Piatek che finisce alto. Dall’altra parte è João Pedro a mangiarsi il gol che riaprirebbe il match, ma prima Donnarumma si supera poi centra la traversa con un pallonetto. A questo punto Gattuso fa entrare Cutrone e Conti, mentre Kessié e Çalhanoglu cercano invano il quarto gol di serata con Cragno che prova ad evitare l’umiliazione. Ci prova anche Cutrone, ma il comasco non trova la porta. Sussulto finale del Cagliari con Ceppitelli che non trova la porta in due occasioni sugli sviluppi di due calci piazzati.

La statistica

150 - Le presenze di Gianluigi Donnarumma con la maglia del Milan (in tutte le competizioni). E deve ancora compiere 20 anni...

Il Tweet

Il mercato invernale del Milan sembra azzeccato...

Il migliore

Lucas PAQUETÁ - Non giocava una partita facile visto quanto successo ai giovani del Flamengo nell’ultima settimana. Il brasiliano, però, fa quello che vuole in campo e dimostra di essere diventato subito importante per la squadra di Gattuso. Segna il gol del 2-0 e combina con facilità con Çalhanoglu e Ricardo Rodríguez.

Il peggiore

Luca CEPPITELLI - Partita da incubo per il centrale del Cagliari. Prima l’autogol, poi l’assist per Piatek che non sfrutta. Nella ripresa sbaglia l’impossibile, lasciando semaforo verde al 3-0 dei rossoneri. I sardi, nel finale, hanno un paio di chance almeno per il gol della bandiera, ma proprio Ceppitelli manca il bersaglio a tu per tu con Donnarumma.

Tabellino

Milan-Cagliari 3-0

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria (66’ Conti), Musacchio, A.Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek (65’ Cutrone), Çalhanoglu (77’ Borini). All. Gennaro Gattuso

Cagliari (4-4-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Lu.Pellegrini; Faragò, Ionita (76’ Despodov), Barella, Padoin (68’ Deiola); João Pedro (81’ Bradarić), Pavoletti. All. Rolando Maran

Marcatori: 13’ aut. Ceppitelli (M), 22’ Paquetá (M), 62’ Piatek (M)

Arbitro: Federico La Penna, Roma 1

Ammoniti: 75’ Faragò

Espulsi: nessuno