Paquetà sbarca a Milano: "Il mio sogno è fare bene come il mio idolo Kakà"

Il centrocampista brasiliano acquistato dal Milan è atterrato questa mattina a Milano, all'aeroporto di Malpensa, insieme ai familiari.

" Kakà è stato uno dei miei idoli e il mio sogno è di riuscire bene nel Milan come ha fatto lui anche se non è il caso di fare paragoni. Vorrei fare il mio lavoro nel miglior modo possibile "

Lunedì allenamento, martedì presentazione

Il giocatore classe 1997, arrivato dal Flamengo, si è legato ai rossoneri con un contratto fino al 30 giugno 2023. Paquetà, acquistato per 35 milioni di euro (+10 di bonus), si unirà ai nuovi compagni di squadra a Milanello domani, 7 gennaio, alla ripresa degli allenamenti. La conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 8 gennaio alle 15, a Casa Milan. Il 21enne talento proveniente dal Flamengo ha già scelto la maglia numero 39.

Dove giocherà?

Ok la venerazione per l'idolo Kakà - la liason visto il glorioso passato rossonero era d'obbligo - ma quale sarà la collocazione tattica di Paquetà? Ce l'eravamo già chiesti al momento dell'ufficialità, dandoci delle risposte sommarie. Ora le indicazioni che filtrano sembrano posizionare il nuovo arrivato nello slot del 4-3-3 lasciato libero dall'infortunato di lungo corso Bonaventura, ossia mezzala a sinistra, cercando quindi di far cambiar marcia a un centrocampo particolarmente in sofferenza nelle ultime settimane, viste le diverse assenze e legato troppo alla fisicità di Kessie e Bakayoko.