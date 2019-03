Vittoria da Champions, o comunque che sa di Europa. L'Atalanta espugna il Tardini per 3-1, nell'anticipo di pranzo della 29ma giornata di Serie A. Quinto successo nelle ultime sei trasferte per la squadra di Gasperini, che continua a vincere e a volare in classifica. Con questi tre punti la Dea sale al quinto posto in classifica a 48 punti, a -3 dal Milan quarto e in Champions.

Trionfo fondamentale, ancora in rimonta. Sono ben 17 i punti guadagnati dalla squadra bergamasca da posizione di svantaggio, naturalmente la migliore della Serie A. Le statistiche clamorose non finiscono qui: con questi tre gol l'Atalanta torna ad essere il migliore attacco di questo campionato, al pari della Juve.

Il successo di oggi al Tardini è tutt'altro che semplice. O meglio: il Parma gioca alla sua maniera, tutti dietro e pronti a ripartire col solito Gervinho. L'ivoriano timbra il cartellino ad inizio match col gol del vantaggio, ma gli ospiti non demordono e prima pareggiano, poi nella ripresa dilagano.

Per la squadra di D'Aversa altro passo falso tra le mura amiche. La classifica sorride ancora ai crociati, ma guai ad allentare troppo la tensione.

La cronaca

D'Aversa deve fare a meno di Inglese e Biabiany. Spazio in attacco a Ceravolo, che non giocava titolare da cinque mesi. Dall'altra parte Gasperini lascia in panchina Ilicic per il 3-4-1-2 di oggi.

Gervinho - Parma-Atalanta - 1-0Getty Images

Primo tempo vivace, frizzante ed equilibrato. Il Parma passa subito grazie ad un errore di Pasalic in difesa, su cui si avventa Gervinho che scappa via e fredda Gollini. Il giocatore dell'Atalanta si fa perdonare poco dopo con il gol del pareggio, servito alla grande dal solito Papu Gomez. Ospiti che giocano certamente meglio nella prima mezz'ora, con tante occasioni e molti tiri in porta. Padroni di casa che escono però nel finale con due grosse occasioni, prima con Bruno Alves e poi con Ceravolo, ma Gollini è super entrambe le volte e salva i suoi. 1-1 al 45'.

Ripresa certamente meno brillante della prima frazione: l'Atalanta spinge meno, il Parma perde anche Gervinho per infortunio, quindi in avanti diventa totalmente innocuo. Nel finale però la Dea spinge e il gol arriva: il Papù allarga per Castagne che serve Duvan con un bel cross rasoterra e l'ex Samp la mette dentro. 2-1 meritatissimo per la squadra di Gasperini, che nel finale passa ancora in contropiede con Duvan servito magicamente dal solito Papu Gomez.

Il tweet da non perdere

La statistica chiave

L'Atalanta con questi tre gol diventa il miglior attacco in trasferta dei principali campionati europei. Staccati Bayern Monaco e PSG di due reti.

La dichiarazione

Duvan ZAPATA: "Sono contento per la doppietta e per la vittoria fondamentale di oggi. Bravi a tutti, non è facile rimontare. Abbiamo interpretato bene la partita".

Il migliore

Alejandro GOMEZ : Vero, Duvan Zapata fa una gran doppietta, ma il migliore di oggi è il solito Papù, utilissimo in fase difensiva ed immenso davanti. Fa tutto quello che vuole in attacco, rendendosi pericoloso in zona gol e fantastico nell'offrire assist al bacio per i compagni.

Il peggiore

Alessandro BASTONI: Dopo la buona prova con l'Under-21, il giovane difensore incappa nella giornata sbagliata. Sua la colpa sul gol del pareggio ospite, mai sicuro negli interventi e spesso in affanno.

Tabellino

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi (dal 46' Sierralta), Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Rigoni; Siligardi, Ceravolo (dal 72' Schiappacasse), Gervinho (dal 64' Gazzola). All. D’Aversa

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini (dall'86' Djimsiti), Palomino, Masiello (dal 61' Reca); Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Pasalic (dal 53' Ilicic); Gomez, Zapata. All. Gasperini

GOL: Gervinho (P), Pasalic (A), Zapata (A), Zapata (A)

AMMONITI: Castagne (A), Scozzarella (P)

ESPULSI: Nessuno.

ARBITRO: Chiffi.