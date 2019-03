Parma-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Rigoni, Machin; Gervinho, Ceravolo, Siligardi. Allenatore: D’Aversa

Indisponibili: Grassi, Stulac, Inglese, Biabiany

Squalificati: Scozzarella (1)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Zapata, Gomez. Allenatore: Gasperini

Indisponibili: Varnier

Squalificati: –

Statistiche Opta

Confronto numero 38 in Serie A tra Parma e Atalanta: conducono i ducali con 14 vittorie, a fronte delle 10 degli orobici – completano il bilancio 13 pareggi.

Nessuna vittoria per il Parma – e nessun gol segnato – nelle ultime tre partite contro l’Atalanta in Serie A (2P, 1N), dopo che gli emiliani avevano vinto tre match di fila contro i nerazzurri nella competizione.

L’Atalanta ha vinto il match d’andata contro il Parma 3-0; gli orobici non vincono entrambe le sfide contro i ducali in un singolo campionato dalla stagione 2007/08.

Soltanto due vittorie per l’Atalanta nelle 18 sfide esterne contro il Parma in Serie A (9P, 7N).

Il Parma ha perso cinque delle ultime otto partite di Serie A, subendo almeno due gol in sei di queste. In questo parziale, i ducali sarebbero penultimi in classifica a quota cinque punti.

Con 57 gol all’attivo, l’Atalanta ha il secondo miglior attacco della Serie A – soltanto la Juventus con 59 ha fatto meglio; 37 le reti dei nerazzurri nella ripresa, un primato in questa stagione.

L’Atalanta è la squadra di Serie A che in questa stagione ha recuperato più punti (14) da situazione di svantaggio.

L’Atalanta è la squadra con la più alta percentuale di possesso palla (59%) di questa Serie A; il Parma, invece, quella con la più bassa (37%).

Il centrocampista del Parma, Juraj Kucka, ha preso parte a cinque (due reti e tre assist) degli ultimi nove gol del Parma in questa Serie A, più di ogni altro giocatore ducale dal suo arrivo il 15 gennaio scorso.

Duván Zapata dell'Atalanta è, con Fabio Quagliarella, il giocatore che ha segnato più gol fuori casa in questa Serie A (entrambi 11).