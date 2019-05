Parma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Parma (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi,Gagliolo, Bastoni, Di Marco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

Indisponibili: Grassi, Schiappacasse

Squalificati: Bruno Alves, Rigoni

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Victor Hugo, Ceccherini, Biraghi; Veretout, Dabo, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas. All. Montella

Indisponibili: Pjaca

Squalificati:

Statistiche Opta

44° incontro tra Parma e Fiorentina in Serie A; i gialloblù sono imbattuti nelle cinque sfide disputate contro i viola da neopromossa (4V, 1N).

Il Parma non perde in casa contro la Fiorentina in Serie A da sei partite, ma nel parziale ha vinto soltanto l'ultima sfida (1-0 nel gennaio 2015), dopo cinque pareggi consecutivi.

Dopo il Chievo (sette), le due squadre che hanno ottenuto meno punti nel girone di ritorno sono state Parma (13) e Fiorentina (14).

Il Parma ha pareggiato le ultime tre partite casalinghe in questo campionato: gli emiliani non hanno mai chiuso in parità più match interni consecutivi in Serie A.

La Fiorentina non ha mai vinto nelle ultime 12 partite di campionato: i viola non fanno peggio dal 1981, quando toccarono quota 14.

Dopo essere rimasta imbattuta per nove trasferte di Serie A (15 punti), la Fiorentina ha ottenuto soltanto un punto nelle cinque più recenti.

Il Parma è la squadra che ha subito più autoreti (quattro) in questo campionato.

La Fiorentina è la squadra che in questa Serie A è stata recuperata sul pareggio da situazione di vantaggio più volte (nove).

Roberto Inglese ha segnato nove gol in questo campionato; l’attaccante del Parma potrebbe diventare il quarto giocatore italiano ad andare in doppia cifra di marcature in tutte le ultime tre stagioni di Serie A, dopo Quagliarella, Immobile e Belotti.

L’unica doppietta esterna dell’attaccante della Fiorentina, Luis Muriel, è arrivata proprio allo stadio Ennio Tardini nell’aprile 2013, quando vestiva la maglia dell’Udinese.