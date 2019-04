Bel pareggio al Tardini tra Parma e Milan nel primo match della 33ma giornata di Serie A. Un punto che premia sicuramnete la squadra di D'Aversa, la quale gioca una buona partita e sale in classifica a 36, a +7 momentaneo dall'Empoli terzultimo.

Passo falso invece per il Milan. La banda di Gattuso oggi fa troppo poco per portare a casa la vittoria. Nel primo tempo i rossoneri hanno sempre il pallino del gioco, ma sono i padroni di casa ad andare vicino maggiormente al vantaggio. Nella ripresa Castillejo illude, ma i ducali trovano il pareggio meritato. Due punti persi fondamentali per la lotta alla Champions: il rischio è di non essere più quarti alla fine della giornata.

Buona partita dei crociati. Il Parma, che non vince da una vita e viene da due 0-0 consecutivi, chiude bene gli spazi per tutto il match e va vicino al gol in più occasioni. Nel finale la perla di Bruno Alves regala il pareggio meritato. La vittoria non arriva ancora, ma questo punto fa morale e avvicina ancora di più i ducali alla salvezza.

La cronaca

Difesa a tre per il Parma, che a seconda dei casi può diventare anche a cinque. Torna Bruno Alves dietro, davanti titolare Gervinho che fa coppia con Ceravolo. Nel Milan Donnarumma in porta, Conti e Zapata dall'inizio, Kessie e Bakayoko riformano il muro nella mediana, in attacco tridente Suso-Piatek-Borini.

Il Parma parte meglio con tanti cross e diverse palle inattive. Il primo brivido per gli ospiti arriva al 12' con Ceravolo atterrato in area da Donnarumma: tutto il Tardini protesta, ma il portiere interviene prima sul pallone. Poco dopo fantastica rovesciata di Kucka su cross dalle destra, di un nulla sul fondo.

Dopo il primo quarto d'ora il Milan sale di livello, ma i crociati si difendono con ordine e lasciano pochissimi spazi agli avversari. E' Suso il più pericolo dei rossoneri, ma lui e i compagni agiscono per lo più con numerosi tiri da fuori e Sepe passa una prima frazione abbastanza tranquilla.

Nel finale i padroni di casa tornano avanti: su corner spizzata di Ceravolo, Donnarumma tocca e Gervinho mette in curva in girata. Dopo un minuto di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa il Milan passa al 3-4-2-1. I risultati, nei primi minuti, non si vedono. Da segnalare solo due tiri di Calhanoglu e Piatek, che non spaventano il portiere.

Inizia la girandola di cambi e Gattuso prova l'azzardo, mettendo dentro sia Cutrone che Castillejo. I cambi pagano e il Milan passa: cross in mezzo forte di Suso, il connazionale sfiora di testa per il gol dell'1-0.

D'Aversa cambia: difesa a quattro, dentro Siligardi e Sprocati alla ricerca del pareggio. Subito l'ex Livorno si mette in luce con una bella giocata davanti a Donnarumma, ma il suo sinistro con portiere battuto colpisce il palo. Poco dopo l'ex Kucka conclude dal limite, ma la mette di poco alta sopra la barriera.

Nel finale finalmente arriva il pareggio: su punizione dal limite, pennellata di Bruno Alves per il suo quarto gol stagionale. Finisce quindi 1-1, con il Parma che guadagna un punto prezioso per la salvezza mentre il Milan perde un'occasione importante per rimanere solo al quarto posto.

La stastistica chiave

100 - Erano ben 100 partite che il Milan non subiva gol su punizione. Praticamente quasi tre anni. Bruno Alves ha sfatato questo tabù.

La dichiarazione

BRUNO ALVES: "E' stata dura stare fuori in due settimane. Ho recuperato e il risultato finalmente è arrivato. Tutti abbiamo dato il massimo, il punto di oggi è fondamentale".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Antonino BARILLA': partita tutto cuore per il nativo di Reggio Calabria, che nel mezzo è assolutamente onnipresente. Utilissimo in difesa, bravissimo nelle sue progressioni offensive. Tuttofare sulla mediana.

Il peggiore

Andrea CONTI: Gattuso gli dà una bella opportunità di partire titolare, ma lui la spreca malamente con una partita anonima. Non si vede mai sulla fascia, Dimarco e Barillà passano troppe volte.

Tabellino

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Dimarco (dal 71' Siligardi); Kucka, Scozzarella (dall'89' Stulac), Barillà; Ceravolo (dal 75' Sprocati), Gervinho.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Conti (dal 65' Castillejo), Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko (dal 58' Cutrone), Calhanoglu (dal 74' Biglia); Suso, Piatek, Borini.

GOL: Castillejo (M), Bruno Alves (P)

AMMONITI: Biglia (M)

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Valeri