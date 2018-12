Parma-Roma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastioni, Gagliolo; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi. Allenatore: D’Aversa

Indisponibili: Dimarco, Sierralta, Grassi

Squalificati: Calaiò

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco

Indisponibili: Santon, De Rossi

Squalificati: –

Statistiche Opta

La Roma ha perso solamente una delle ultime 18 partite di Serie A con il Parma: per i giallorossi 14 successi e tre pareggi.

Il Parma ha perso 12 dei 24 precedenti casalinghi in Serie A contro la Roma (8V, 4N): i giallorossi sono la squadra che ha sconfitto più volte i ducali al Tardini nella competizione.

Il Parma non ha subito gol nelle ultime due partite di Serie A; è la seconda volta in questo campionato che gli emiliani mantengono la porta inviolata per due gare di fila - non arrivano a tre da febbraio 2014.

Dopo aver subito due sconfitte nelle prime cinque partite interne di questo campionato (2V, 1N), il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime quattro, ottenendo tuttavia tre pareggi nel parziale.

In cinque delle ultime sette partite di campionato la Roma ha realizzato almeno due gol – i giallorossi sono tuttavia restati a secco nelle restanti due gare.

La Roma ha ottenuto nove punti in nove trasferte in questo campionato: l’ultima stagione con una media punti in esterna più bassa a fine campionato per i giallorossi è la 1998/99, con Zeman (0.71).

Nessuna squadra ha segnato più gol della Roma nei primi tempi di questo campionato (16) – dall’altra parte il Parma è la formazione che realizzato più gol in percentuale nei primi 45’ minuti di gioco (71% - 12 su 17).

La Roma ha mandato in gol 16 giocatori differenti in questo campionato, nessuna squadra dei cinque maggiori campionati europei in corso ne conta di più.

Il giocatore del Parma Gervinho ha militato nella Roma, collezionando 71 presenze in Serie A, in cui ha preso parte a 32 reti (17 gol, 15 assist).

Alessandro Florenzi è l’unico giocatore attualmente alla Roma ad aver già segnato al Parma in Serie A con la maglia giallorossa: gol del momentaneo pareggio nel successo per 3-1 nel settembre 2013.