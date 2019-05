Parma-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

Squalificati: –

Indisponibili: Ceravolo, Grassi, Gagliolo, Biabiany, Inglese

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

Squalificati: Ramirez, Sala, Tonelli

Indisponibili: –

Statistiche Opta

Dopo aver ottenuto quattro successi di fila contro la Sampdoria tra il 2010 e il 2012, il Parma ha vinto soltanto una delle successive sei gare con i blucerchiati in Serie A (2N, 3P).

Il Parma ha vinto quattro degli ultimi cinque incontri casalinghi contro la Sampdoria in Serie A, perdendo però nel più recente, 0-2 nel gennaio 2015.

Tutti gli ultimi nove gol realizzati nelle sfide tra Parma e Sampdoria in Serie A sono arrivati nei secondi tempi di gioco.

Da inizio dicembre, nessuna squadra ha vinto meno incontri casalinghi del Parma nei cinque maggiori campionati europei: uno (per i ducali completano quattro pareggi e cinque sconfitte).

Il Parma ha pareggiato quattro partite di fila in Serie A: non ha mai diviso la posta in palio per più gare consecutive. Dall’altra parte la Sampdoria è la squadra che attualmente aspetta da più incontri (14) il pareggio nella competizione.

La Sampdoria ha subito almeno due gol in 11 delle ultime 13 trasferte di Serie A, senza mai mantenere la porta inviolata nel parziale: i blucerchiati sono inoltre la squadra che ha subito più reti (31) in gare esterne in questo parziale nella competizione.

Nel girone di ritorno di questo campionato solo la Juventus (14.2%) ha registrato una percentuale realizzativa più alta del Parma (13.9%), statistica in cui la Sampdoria aveva il valore più alto nel girone d’andata (15.6%).

Cinque delle ultime sette reti interne del Parma in Serie A sono state segnate su palla inattiva, dopo che tutte le precedenti sette erano arrivate su azione.

La Sampdoria è la squadra contro cui il centrocampista del Parma Juraj Kucka ha effettuato più tiri (20) senza riuscire a trovare la via del gol in Serie A.

Dalla stagione 2007/08 l’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha giocato sette volte in campionato allo stadio Tardini, senza trovare la via del gol: solo al Dall’Ara (nove) ha disputato più incontri di Serie A senza segnare neanche una rete.