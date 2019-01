Parma-SPAL: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi. Allenatore: D’Aversa.

Indisponibili: Grassi, Rigoni, Stulac

Squalificati:

SPAL (3-5-2): Viviano; Vicari, Felipe, Bonifazi; M. Lazzari, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici.

Indisponibili: Cionek

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

Il successo della SPAL per 1-0 nella gara d’andata è l’unico precedente tra le due squadre in Serie A.

Tutti gli ultimi quattro derby emiliano-romagnoli in Serie A sono finiti in paritá, tanti pareggi quanti nei precedenti 24.

Il Parma è una delle tre squadre di questo campionato ad aver raccolto più punti in trasferta (15) che in casa (13): le altre due sono Atalanta e Torino.

La SPAL non ha mai vinto nelle ultime 11 giornate di Serie A (sei pareggi e cinque sconfitte): è la peggior striscia senza successi in campionato da quando Leonardo Semplici allena i ferraresi (includendo Serie B e Lega Pro).

Sfida tra le due squadre che hanno segnato meno gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco in questo campionato: nessuno la SPAL, solo uno il Parma.

La SPAL è una delle due squadre, al pari dell'Inter, a non aver ancora recuperato un punto da situazione di svantaggio in trasferta in questo campionato (sette sconfitte su sette).

Il Parma ha subito le ultime otto reti in Serie A nel corso dei secondi tempi: è dal 25 novembre contro il Sassuolo che non subisce un gol nella prima frazione di gioco.

Jasmin Kurtic ha giá segnato quattro gol in questo campionato in 14 match, uno in più di quanti realizzati in 30 presenze nella Serie A 2017/18.

Roberto Inglese ha realizzato un gol in entrambe le ultime due partite in campionato, l’attaccante del Parma non ha mai segnato in tre match consecutivi in una singola stagione di Serie A.

Alberto Paloschi ha collezionato 57 presenze con il Parma tra Serie A e B realizzando 16 gol. L’attaccante della SPAL ha segnato quattro reti contro il Parma nel massimo campionato, solo contro il Genoa ha trovato più gol (otto).