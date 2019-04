Occasione persa per il Toro, buon punto per il Parma. E' questa un po' la sintesi di quest'anticipo pomeridiano della 31ma giornata di Serie A, tra la squadra di D'Aversa e i granata di Mazzarri. Un incontro non certo indimenticabile, con tanti falli e un gioco spezzettatissimo.

Un primo tempo certamente favorevole agli ospiti, ma D'Aversa prepara bene la sfida e i ducali lasciano pochi spazi a Belotti e compagni, che non riescono proprio a penetrare nella difesa estremamente chiusa dei padroni di casa. Nel secondo tempo il Parma prova anche a pungere in contropiede, ma Sirigu salva i suoi su Dimarco, mentre Gagliolo e Siligardi non trovano la porta.

Il pareggio in fin dei conti è il risultato più giusto. C'è da dire che è un punto preziosissimo per i crociati, in crisi nera di risultati. La squadra di D'Aversa sale in classifica a 34 e respira un po' dopo gli ultimi pessimi risultati. Peccato per i granata che perdono due punti utilissimi per l'Europa.

La cronaca della partita

D'Aversa sceglie un Parma molto difensivo: 5-3-2 senza Bruno Alves, Gervinho e Inglese. Davanti spazio all'inedito tandem Sprocati-Ceravolo. Mazzarri invece non cambia nulla: zero turnover, in campo gli stessi undici che hanno battuto la Samp.

Primi minuti con i granata che fanno gioco, ma i crociati tengono. Sono tantissimi i cross dalle fasce dei vari Ansaldi, De Silvestri e Rincon. Belotti ci prova a rendersi pericoloso di testa, bene anche Baselli negli inserimenti. Ma a parte un bel tiro di Berenguer, per Sepe sono 45' abbastanza tranquilli. Dall'altra parte Sprocati e Ceravolo combattono contro tutta la difesa ospite, senza successo. Dalle parti di Sirigu arrivano solo le conclusioni di Rigoni e Dimarco, entrambi però non trovano la porta. Dopo un minuto di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Ripresa più viva del primo tempo. Il Parma spinge maggiormente e va subito vicino al vantaggio: bel contropiede dei crociati, palla a Dimarco che prova il diagonale, Sirigu è super e blocca. Poco dopo da corner, sponda di Sierralta per Gagliolo che manca di un soffio il pallone. Dall'altra parte incursione di Izzo sulla fascia, Belotti in mezzo serve l'accorente Berenguer che conclude, ma non trova la porta di un nulla.

Dopo una ventina di minuti del secondo tempo, la tensione sale e il gioco diventa un po' troppo spezzettato. Nel finale però cambia tutto: Parigini parte in contropiede, salta Gazzola ma davanti a Sepe non riesce a superarlo e tira centrale. Siligardi risponde con una bella conclusione di sinistro, alta in curva. Non succede altro e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro mette fine alle ostilità.

La statistica chiave

12 - Il Torino è la squadra che ha pareggiato di più in trasferta nei cinque maggiori campionati europei nel 2018/19.

La dichiarazione

Alejandro BERENGUER: "Penso che abbiamo fatto di tutto per vincere la partita, abbiamo avuto qualche palla gol. Non era facile trovare spazio in avanti, il Parma si è chiuso bene".

Il migliore

Luca RIGONI : Dopo una settimana di prestazioni pessime, oggi è quello che brilla maggiormente sulla mediana ducale. Tanti palloni recuperati, morde le caviglie di tutti gli avversari che corrono dalle sue parti.

Il peggiore

Marcello GAZZOLA: Fa tantissima fatica su Ansaldi, è quello che regala il contropiede a Parigini che per poco non fa segnare gli avversari. Prestazione da dimenticare.

Tabellino

PARMA: Sepe; Iacoponi, Sierralta, Gagliolo; Gazzola (dall'87' Scozzarella), Kucka, Rigoni, Barillà, Dimarco (dal 92' Bastoni); Sprocati, Ceravolo (dal 72' Siligardi). All. D'Aversa.

TORINO: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon (dal 57' Parigini), Ansaldi (dal 65' Zaza); Baselli, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri.

GOL: Nessuno

AMMONITI: Rincon (T), Gagliolo (P), Gazzola (P), Belotti (T), Ansaldi (T), Zaza (T), Sierralta (P), Izzo (T), Kucka (P),

ESPULSI: Nessuno